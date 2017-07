Queer Lisboa dedica retrospetiva a Shu Lea Cheang que irá marcar presença no festival

Lusa 20 Jul, 2017, 10:15 | Cultura

O Queer Lisboa, que cumpre este ano a 21.ª edição, regressa ao cinema São Jorge de 15 a 23 de setembro, e vai "homenagear e convidar uma das mais inovadoras realizadoras e artistas multimédia da atualidade, tendo sido uma das primeiras artistas a trabalhar a Internet como ferramenta artística: Shu Lea Cheang".

A artista, natural de Taiwan, será alvo de uma retrospetiva, que decorrerá no cinema São Jorge e no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC).

No âmbito da retrospetiva será exibido, em estreia mundial, o projeto "Wonders Wander", "concebido propositadamente para o Madrid Pride 2017, e que explora uma nova geração queer, que inclui refugiados, migrantes e transfeministas".

Além disso, estará em exposição no MNAC, no dia 21 de setembro, no âmbito da exposição Arte e Género, a obra interativa "Brandon", inspirada na história de vida de Brandon Teena, que se tornou conhecida do grande público com o filme "Os Rapazes Não Choram", de Kimberly Peirce.

"Brandon" foi uma obra concebida em 1998 para ser vista na Internet, comissariada e restaurada este ano pelo Museu Guggenheim de Nova Iorque.

Além de apresentar os seus trabalhos, Shu Lea Cheang irá "dar uma `masterclass` focada na sua obra".

A 21.ª edição do Queer Lisboa abre com a estreia nacional do filme "God`s Own Country", de Francis Lee, parcialmente inspirado na vida do realizador, e distinguido com o prémio de realização da secção World Cinema Dramatic do Festival de Sundance, nos Estados Unidos. O filme de encerramento será anunciado mais tarde.

No festival irá estar também o realizador Yan England, na sessão especial de apresentação do seu filme "1:54", que aborda a problemática do `bullying` nas escolas, marcada para 22 de setembro, no cinema São Jorge.

As novidades da 21.ª edição do Queer Lisboa são apresentadas hoje, ao final da tarde, em Lisboa.