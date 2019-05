Queima das Fitas de Coimbra começa hoje com Serenata Monumental

Lusa02 Mai, 2019, 07:29 | Cultura

A organização da Queima das Fitas apostou numa programação para as noites na Praça da Canção que privilegia artistas nacionais e que leva aos palcos nomes como Expensive Soul (sábado), Dino D` Santiago (terça-feira) ou Capitão Fausto (9 de maio).

O cartaz conta com dois dias dedicados a editoras portuguesas, Think Music (ProfJam, Mike El Nite e SippinPurpp & Yuzi) e Bridgetown (Plutonio e Mishlawi), na sexta-feira e a 8 de maio, respetivamente, e um dia completamente dedicado à Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra.

O evento recebe ainda os belgas 2manydjs (09 de maio) e termina a 10, com a abertura de portas mais cedo (entre as 16h00 e as 17h00) para um `sunset`, com festa noite dentro ao som de "Revenge of the 90`s".

A organização decidiu também avançar com algumas medidas para tornar a Queima das Fitas mais amiga do ambiente, sendo que, no cortejo, que decorre no domingo, todos os carros do desfile terão sacos para reciclar os vários tipos de desperdício, disse à agência Lusa o secretário-geral adjunto da Queima das Fitas, João Oliveira, referindo que a medida procura sobretudo atacar o problema das latas de cerveja que acabam sempre no chão.

Numa parceria com a ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, haverá dois pontos de recolha dos sacos, um na Praça da República, a meio do percurso, e outro na zona de desmantelamento dos carros, contou.

Na Praça da Canção, voltarão a ser usados copos reutilizáveis para a cerveja e, nas tendas, haverá pontos fixos para recolher copos de plástico descartáveis, referiu, sublinhando ainda que, na entrada do `Queimódromo`, haverá uma tarja com uma mensagem contra a violência no namoro.