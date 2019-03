Quem é quem na museologia portuguesa disponível num dicionário `online`

Lusa27 Mar, 2019, 16:36 | Cultura

O livro, que será apresentado publicamente nesse dia, às 18:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, é uma publicação técnico-científica, iniciativa do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHA-FCSH-NOVA)

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) associou-se ao projeto - que conta ainda com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia - mediante a celebração de um acordo de colaboração com o IHA, que permitiu a conclusão deste primeiro volume.

Nele constam 189 autores cuja seleção foi arbitrada por uma comissão científica que procedeu à revisão de 93 entradas agora disponibilizadas.

"O caráter aberto e o acesso livre desta publicação digital permitirão um enriquecimento contínuo e a divulgação de novas biografias sobre personalidades da Museologia portuguesa, contribuindo para uma mais ampla compreensão da história dos museus e da museologia", destaca a DGPC no comunicado.

De acordo com o sítio `online` do IHA, o dicionário estará ali disponível (em `e-books` e em `online publications`) já a partir de quinta-feira.

Na coordenação editorial do projeto estão Raquel Henriques da Silva, Emília Ferreira e Joana d`Oliva Monteiro, do IHA-FCSH-NOVA.

Na comissão científica, além destas investigadoras, também participaram Lúcia Almeida Matos, Clara Frayão Camacho, Paulo Oliveira Ramos e Sandra Leandro.