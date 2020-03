Quinta edição da Coimbra BD em quatro dias de revelações

Exposições, oficinas, e apresentações de livros em que marcam presença 12 autores nacionais, para além de editores e livreiros especializados da área.



O jornalista Joaquim Reis conta como vai ser.



O programa conta com uma dezena de exposições e oficinas, bem como com a conferência "25 de Abril e a Banda Desenhada", que decorreu na quinta-feira à noite, primeiro dia do Coimbra BD. Sessões de autógrafo com autores de banda desenhada, apresentações de livros, jogos de tabuleiro, sessões de desenho ao vivo, exibição de curtas e longas-metragens e um desfile e concurso de “cosplay” são outras das propostas da iniciativa.



Estava prevista a presença do autor Italiano Carlo Ambrosini, entretanto cancelada por causa do Covid-19.