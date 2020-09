Racismo e descolonização são temas centrais da 20ª edição do Festival Internacional de Literatura de Berlim

O festival conta, nesta vigésima edição, com as participações da poeta Ana Luísa Amaral e do ilustrador André Letria, que integravam a delegação de escritores portugueses que teria marcado presença na edição deste ano da Feira do Livro Leipzig, cancelada devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a página oficial da Embaixada de Portugal na Alemanha e Camões Berlim, Ana Luísa Amaral vai apresentar, no dia 12, o trabalho de Emily Dickinson, "uma das poetas norte-americanas mais importantes do século XIX", num evento que será transmitido `online`.

No dia 13 de setembro, participará na segunda noite de poesia, ao lado de nomes como Homero Aridjis, do México, Forrest Gander, dos Estados Unidos da América, Jacek Dehnel, da Polónia, e Moon Chung-hee, da Coreia do Sul.

"No âmbito do programa de literatura infantojuvenil, André Letria terá duas sessões de conversa e leitura das suas obras `A Guerra` e `Se Eu Fosse um Livro` -- ambas editadas na Alemanha pela Midas Collection. Além disso, as obras estarão no centro de dois `workshops` que o ilustrador dará a turmas do 5.º e 6.º ano de escolas convidadas", acrescenta.

O ilb estreia, nesta edição, várias iniciativas virtuais. Segundo a página oficial do evento, "algumas conversas com autores foram pré-gravadas" e vários eventos "serão transmitidos em `streaming`".

Mario Vargas Llosa, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2010, fará hoje o discurso de abertura e, na quinta-feira, participará numa conversa com o presidente da República da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, sobre a Europa e a América Latina em tempos de pandemia de covid-19.

O festival vai seguir as restrições para conter a propagação do vírus, que incluem a distância mínima de segurança de 1,50 metro e o uso de máscara de proteção antes e depois dos eventos.

Do programa fazem parte cerca de 150 convidados de 50 diferentes países, entre eles a escritora polaca Olga Tokarczuk, vencedora do Nobel em 2018 e Daniel Kehlmann, autor do livro "A Medida do Mundo", escrito em alemão e traduzido para mais de quarenta línguas.

O ilb começa hoje e termina a 19 de setembro e tem lugar no Silent Green Kulturquartier, em Berlim.