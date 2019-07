Rapper brasileiro Rincon Sapiência promete "continuar resistindo"

Lusa26 Jul, 2019, 19:26 | Cultura

"A gente vai continuar resistindo, continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, acreditando que as coisas possam mudar", disse, em entrevista à Lusa.

"Infelizmente, vai ter que ter um pouco de paciência para acontecer essa mudança", prevê Rincon Sapiência, reconhecendo que, ainda que se tenham usado "várias vias questionáveis", o que está acontecendo no Brasil "aconteceu de uma forma democrática".

Porém, acredita, "parte do povo brasileiro desconhece a escolha que fez". Mas é preciso tempo "para as pessoas entenderem o que escolheram, o caminho por que optaram seguir", realça.

"É uma situação, para quem trabalha com arte principalmente, que se torna uma situação adversa. No meu caso, preto, tenho origem na periferia [de São Paulo], tenho uma série de outras questões que me deixam em desvantagem", autorretrata.

Por outro lado, sempre foi assim, como uma espécie de "praxe". "Sempre teve que ser melhor, sempre tivemos que fazer duas, três vezes mais, sempre tivemos que resistir muito", recorda.

Quando, mais logo à noite, Rincon Sapiência subir ao palco, acompanhado por três outros músicos, vai "viajar" por um "repertório bem vasto", que passa pelo seu primeiro disco "Galanga Livre", de 2017, e "divertir-se bastante no palco", ao mesmo tempo que vai tentar fazer sair as pessoas da sua "zona de conforto".

Hoje, o acesso à informação retirou "o pensamento do bairro", para o tornar global. "Tudo o que a gente compõe, tudo o que a gente faz é pensando no mundo. Vivemos um momento em que não só o rap, mas a arte, tem tido uma perspetiva mais global", reflete o músico.

Depois da passagem pelo no Festival Músicas do Mundo (onde vai atuar às 02:30, na avenida marginal de Sines), o rapper segue para Santa Maria da Feira, onde atua no sábado à noite, no coreto de Santa Maria de Lamas, e depois vai dar uma volta pela Europa antes de regressar ao Brasil.

O Festival Músicas do Mundo conta hoje com Lucibela (Cabo Verde, 18:00); Susheela Raman (Reino Unido/Índia, 21:00); Chico César (Brasil, 22:15); Antibalas (EUA, 23:30); Omar Souleyman (Síria, 00:45); Rincon Sapiência (Brasil, 02:30); Shantel & Bucovina Club Orkestar (Alemanha, 03:45).