Reabertura dos cinemas contou com cerca de 4.700 espectadores em perto de 330 salas

Segundo o ICA, que reúne estatística regular sobre a exibição cinematográfica no país, as exibidoras reportaram cerca de 27 mil euros de receita de bilheteira na segunda-feira, mas nem todas as salas reabriram portas.

Das 561 salas de cinema existentes no país, e o ICA indica que, na reabertura, obteve dados de bilheteira de 333 salas, entre independentes e recintos multiplexes, localizados sobretudo em centros comerciais.

Seguindo o plano de desconfinamento, na segunda-feira reabriram os teatros, as salas de cinema e de espetáculos na generalidade do território nacional, exceto nos concelhos de Moura, Odemira, Portimão, Rio Maior, Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela, onde a situação de risco pandémico da covid-19 é mais elevada.

Embora as estreias cinematográficas sejam habitualmente à quinta-feira, muitas exibidoras decidiram antecipar para segunda-feira a estreia em sala de vários filmes, entre os quais um dos que tem conquistado mais prémios e que é favorito aos Óscares: "Nomadland - Sobreviver na América", da cineasta sino-americana Chloé Zhao.

O funcionamento das salas de cinema nesta reabertura é nos mesmos moldes aquando do encerramento, com obrigatoriedade de uso de máscara, de distanciamento, de higienização dos espaços e de definição de circuitos de circulação.

Quanto aos horários de funcionamento, segundo a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), as salas de espetáculos, cinemas, auditórios e teatros terão de encerrar às 22:30, durante a semana, e, às 13:00, aos fins de semana.

Segundo o ICA, com a pandemia da covid-19, a exibição cinematográfica em Portugal sofreu, em 2020, uma quebra de 75,55% em audiência e em receitas face a 2019, para um total de apenas 3,77 milhões de espectadores e 20,4 milhões de euros.