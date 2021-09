Reabilitação da Igreja de São José dos Carpinteiros vence Prémio Vilalva Património

Trata-se de "um monumento relevante e com grande peso histórico" -- a igreja, que data de meados do século XVI, albergou, após o terramoto de 1755, como indica a Fundação Calouste Gulbenkian, a Casa dos Vinte e Quatro, órgão deliberativo composto por mesteirais (associações profissionais), cuja origem remonta a 1384, no reinado de João I, com o objetivo de participar no governo da cidade.

Nesta edição do prémio, atribuído anualmente pela Gulbenkian, foi ainda distinguida, com uma menção honrosa, a intervenção no edifício do gaveto da Rua dos Douradores com a Rua de Santa Justa, também em Lisboa, realizado por José Adrião Arquitetos.