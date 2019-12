Readymade Brasil, Pedro Calapez e Andreas Bitesnich no Museu Berardo em 2020

A programação de exposições começa com "Joana Escoval. Mutações. The Last Poet", a 12 de fevereiro, com curadoria de Pedro Lapa, uma instalação que transforma a arquitetura do espaço das galerias do piso -1 do museu.

O trabalho de Joana Escoval percorre um "contínuo de curvas orgânicas que solicita uma deambulação na qual o encontro com diversas esculturas, um vídeo e outros elementos se encadeia numa narrativa poética que tem continuidade no pequeno pavilhão instalado no terraço do segundo piso", adianta a programação.

As questões associadas às relações entre as substâncias, o corpo e o mundo são exploradas através das metáforas produzidas por estes dispositivos criados pela artista, nascida em Lisboa, em 1982, e distinguida na edição de 2012 do Prémio BES Revelação.

"Deeper Shades. Lisboa e Outras Cidades" é inaugurada a 19 de fevereiro com uma visão do trabalho do fotógrafo austríaco Andreas H. Bitesnich, pensada a partir das grandes cidades que o artista explora nos livros "Deeper Shades".

A exposição, com curadoria de João Miguel Barros, foi precedida pela residência artística do artista em Lisboa, em 2019, e é organizada em diferentes núcleos: o central, onde serão apresentadas as fotografias de Lisboa; e outros cinco, mais pequenos, onde se exporá uma seleção de imagens das outras metrópoles --- Nova Iorque, Tóquio, Paris, Viena e Berlim.

Inspiradas em históricas fotografias de viagem, estas séries são desenvolvidas de uma forma muito particular, com um vocabulário pictórico próprio.

Em março, a partir do dia 18, Julian Opie apresentará "Pessoas", a sua primeira individual em Lisboa, com homens e mulheres como tema central da exposição, representados de várias formas e com vários materiais, ora estáticos, ora em movimento, ora pintados, ora esculpidos.

Opie é um artista britânico da cena contemporânea conhecido pela particularidade de representação dos seus retratos, figuras e paisagens.

Nos seus trabalhos, o tratamento estilizado dos retratados --- pintados em cores sólidas, com contornos negros e espessos, para as feições --- é uma mistura de pop art e minimalismo com uma sensibilidade inteiramente contemporânea.

O artista, que é o seu próprio curador, planeia produzir uma instalação gigantesca que, inspirada na Torre de Belém, aludirá à arquitetura portuguesa manuelina.

A 13 de maio, será a vez de ser apresentado "X Projectomap", que marca os dez anos de história do "ProjectoMap", uma interpretação do panorama artístico português da última década, um mapa de relações, afinidades e cruzamentos entre práticas e discursos que influenciam a leitura da produção artística contemporânea.

Esta exposição tem como objetivo mostrar "um processo de mapeamento cultural, o entendimento de uma cena artística baseada num sistema de ligações entre os artistas --- ligações subjetivas, do campo emocional e da amizade, bem como ligações do campo referencial de trabalho", segundo a descrição dos curadores, Alda Galsterer e Verónica de Mello.

"Matéria Luminal", a partir de 22 de julho, vai abordar temáticas relacionadas com a luz através de um percurso pelas práticas artísticas em Portugal, desde os meados da década de sessenta até à atualidade.

Com cerca de quarenta artistas, a exposição tem curadoria de Sérgio Mah, e reúne um conjunto muito diversificado de suportes --- pintura, desenho, escultura, instalação, fotografia, vídeo ---, "permitindo discernir a amplitude de tendências, atitudes e processos estéticos e conceptuais que têm marcado a arte contemporânea nacional".

A abertura de "Cristina Ataíde. Em Trânsito" terá lugar a 23 de setembro, com uma seleção de obras da artista plástica portuguesa dispostas num percurso articulado por cinco salas, que se encadeiam num único piso.

"O trabalho da artista desenvolve-se em torno da relação entre a fluência do espírito e os vários estados da matéria, celebrando tanto a relação do indivíduo com a natureza como o processo associado a uma mutação interior/espiritual que é também exterior/fi´sica", segundo a programação.

A proposta curatorial - de Sérgio Fazenda Rodrigues - aprofunda a ideia de movimento, que atravessa diferentes períodos do seu trabalho, e explora a noção de percurso, que, ao longo dos anos, se tem afirmado na relação com vários suportes, materiais e tipos de intervenção.

"Seja Dia, Seja Noite, Pouco Importa" vai reunir, a partir de 14 de outubro, obras inéditas de Pedro Calapez e André Gomes, sendo constituída por pinturas, desenhos e fotografias.

Trata-se de ensaiar um cruzamento entre os olhares e meios de expressão destes dois artistas, no seguimento de uma longa cumplicidade relativa ao trabalho individual de cada um.

Com dois artistas em tudo diferentes, mas ideias e temas comuns, este projeto toca o género `cadavre exquis` e vai buscar o título aos poemas de John Milton, o autor de "Paraíso Perdido".

A programação de 2020 do Museu Berardo encerra com "Readymade Brasil", a partir de 02 de dezembro, uma exposição que traça um panorama histórico da influência do `readymade` na produção artística brasileira.

O `readymade` foi introduzido no Brasil na década de sessenta a partir da atividade dos artistas concretos e neoconcretos e, desde então, está presente na produção artística das subsequentes gerações de artistas, que frequentemente recorrem ao procedimento `duchampiano` para realizar as suas criações.

Esta exposição, com curadoria de Daniel Rangel, cria uma linha do tempo desta presença nas mais distintas gerações de artistas a partir da inclusão de trabalhos históricos e icónicos de diferentes períodos, numa homenagem à obra de Duchamp, ao `readymade`, à apropriação e à liberdade de criação.