Realizou-se a oitova Gala dos Afonsinhos em São Martinho de Mouros

Na oitava edição, em São Martinho de Mouros, estiveram presentes várias figuras do futsal português.



O selecionador nacional, o treinador do Sporting e a capitã do Benfica estiveram entre os distinguidos.



A RTP também recebeu um prémio pela cobertura que tem feito das várias provas nacionais e internacionais, de clubes e seleções.



Todos destacaram a importância deste projeto, que junta a vertente social e desportiva.