O trabalho feito nas prisões inspirou a realizadora argentina Lola Arias a fazer o filme. O guião foi escrito a partir das histórias de vida de pessoas que cumpriram pena e deu, também, origem a uma peça de teatro.



No LEFFEST, Lola Arias, em entrevista à jornalista da Antena 1, Margarida Vaz, revelou que a peça vai estar em cena no Porto, em abril do próximo ano e a cineasta está espera de convite para Lisboa.