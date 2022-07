Rebanhos do concelho de Gouveia regressam da Serra da Estrela em 21 de agosto

Segundo a Câmara Municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, naquela data ocorre a tradicional transumância dos rebanhos de Vila Nova de Tazem, "num momento que recria a identidade e autenticidade de uma prática ancestral dos rebanhos da Serra da Estrela".

A Câmara lembrou em comunicado enviado à agência Lusa que a transumância "iniciou no princípio do mês de julho, com a subida dos pastores e seus rebanhos para o Vale do Rossim, em busca de pastos mais tenros e frescos, mais raros no sopé da montanha nos meses de verão".

"Com o fim do verão e o aproximar das estações mais frias, irá realizar-se o mesmo trajeto -- mas desta vez inverso -- descendo-se a montanha de modo a evitar o clima agreste, típico do outono da Serra [da Estrela]".

Assim, no dia 21 de agosto, os rebanhos de Vila Nova de Tazem "descerão a Serra, voltando à freguesia e fugindo às condições climatéricas agrestes de altitude".

"O trajeto destes rebanhos, bem como a sua chegada, são envoltos num clima de festa e animação, assinalando a expressão mais pura da tradição, cultura e afirmação da identidade própria da cultura serrana".

A tradição, "que decorre há tempos imemoriais", integra este ano a rede cultural "Terras da Transumância", que inclui os municípios de Castro Daire, Gouveia, Seia e a Agência de Desenvolvimento Gardunha 21.

O município de Gouveia adiantou que do programa, aberto a turistas, visitantes e todos os que queiram realizar esta "experiência única", consta a concentração, às 14:00, na Avenida Dr. Joaquim Borges, em Vila Nova de Tazem.

Às 14:15, inicia-se o "transfer" entre Vila Nova de Tazem e o Vale do Rossim, na Serra da Estrela.

Mais tarde, às 15:30, ocorrerá o encontro com os rebanhos, na zona do Vale do Rossim, iniciando-se a descida.

A chegada dos rebanhos a Vila Nova de Tazem ocorrerá, previsivelmente, às 22:30, onde se realizará uma ceia com os pastores.

"A atividade, de caráter gratuito, será limitada à participação máxima de 50 caminhantes e aconselha-se a todos os participantes a utilização de vestuário e calçado adequados, mas também de protetor solar e água para hidratação", adiantou a autarquia de Gouveia.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial no Posto de Turismo de Gouveia, através do `email` turismo@cm-gouveia.pt, pelo telefone 238 083 930 ou pelo telemóvel 962 033 099.

A iniciativa é uma organização de Joaquim Marvão, o pastor que promove anualmente a transumância, que este ano conta com a parceria do município de Gouveia e da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem.