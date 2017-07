Recital "Cinco Quadros de Murillo", do organista Andreas Cea Galán, em Lisboa

Lusa 03 Jul, 2017, 16:29 | Cultura

O recital faz parte do VII Ciclo de Concertos do Órgão Histórico da Igreja de S. Vicente de Fora, que se iniciou no passado dia 08 de abril com Daniela Moreira, e da programação do 43.º Festival de Música Estoril-Lisboa, que abriu no passado sábado.

O recital "Cinco Quadros de Murillo" faz parte de uma homenagem ao pintor espanhol Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), pelo Festival, assinalando o quarto centenário do seu nascimento.

Do pintor, natural de Sevilha, entre outras obras, está patente no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, a tela original "Casamento Místico de Santa Catarina".

O pintor do período barroco, que se celebrizou pelas suas "Madonna" e pelas telas de cariz católico, é ainda celebrado em três outros concertos do Festival, um deles, no Palácio Foz, no dia 17, com a estreia em Portugal, pelo pianista Mario Prisuelos, das peças "Visiones", de Joan Magrané, "Ante la Anunciación de Fra Angélico", de Joaquín Turina, "Memento", de Jesús Torres, e de "Videns", de Alberto Carretero.

Segundo comunicado do Ciclo de Concertos do Órgão Histórico da Igreja de S. Vicente de Fora, "são múltiplos os pontos de ligação entre a igreja lisboeta e Espanha, o próprio órgão foi construído em 1765 pelo galego João Fontanes de Maqueira".

Quanto ao recital, "sob a égide do quarto centenário do nascimento de Murillo, Andrés Cea Galán, professor no Conservatório Superior de Sevilha, e uma das personalidades liderantes no domínio da interpretação da música de tecla ibérica, apresenta um programa preenchido com cinco obras de compositores espanhóis. Como cinco quadros de Murillo, estas cinco peças ilustram sentimentos diferentes através de cores distintas", remata.