Recuperação de jardins do Santuário de NS das Preces vence Prémio Vilalva

De acordo com a fundação, "o projeto distinguido vai recuperar, conservar e valorizar os jardins que envolvem o Santuário de Nossa Senhora das Preces", localizado no lugar de Vale de Maceira, freguesia de Aldeia das Dez, concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, "em plena Serra do Açor", local "afetado pelos incêndios de outubro do ano passado".

O santuário tem por base uma lenda que remonta ao século XIV - envolvendo uma aparição a pequenos pastores -, e o seu conjunto patrimonial inclui um Jardim Botânico e um Bosque, que serão o objeto deste programa de intervenção.

Apresentado pela Irmandade da Nossa Senhora das Preces, o projeto prevê a remoção das árvores mortas e a plantação de novas espécies, programas de educação ambiental dirigidos sobretudo aos mais jovens, a introdução de novos painéis informativos e de materiais de divulgação, e ainda a sugestão de vários percursos e a recriação das procissões e romarias associadas ao local.

Segundo a Gulbenkian, o júri destacou "o exemplo e estímulo" que as diferentes valências do projeto representam para a região, aplaudindo também "a capacidade para envolver as estruturas locais", como é o caso da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Serra do Açor, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a Junta de Freguesia da Aldeia das Dez.

Abel Gouveia, presidente da Irmandade de Nossa Senhora das Preces, expressou a sua satisfação pelo prémio, que permitirá obter os recursos necessários para a recuperação dos jardins e a sua contínua valorização.

Foi ainda atribuída uma Menção Honrosa ao Projeto de recuperação do conjunto habitacional da Quinta do Pinhô, da autoria do RA/Architectural & Design Studio, uma das mais importantes granjas que integravam o couto do Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de Salzedas.

A intervenção envolveu também a reabilitação dos caminhos, das estruturas em granito de suporte dos socalcos e de captação e distribuição das águas de rega.

O Prémio Vilalva foi criado em homenagem ao filantropo Vasco Vilalva e teve este ano o foco na recuperação de jardins.

O júri do prémio foi constituído por António Lamas, Gonçalo Byrne, Raquel Henriques da Silva, Luís Paulo Ribeiro, Teresa Portela Marques, Santiago Macias e Rui Esgaio.