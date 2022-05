Esta tarde, em Lisboa, Maria Vlachou apresentou o livro "O que é que temos a ver com isto? O papel político das organizações culturais".O prefácio é de Tiago Rodrigues, antigo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II e próximo diretor artístico do festival de Avignon.A jornalista Sandy Gageiro conversou com a autora.





Depois de Lisboa, estão agendadas apresentações também em Évora, Porto e Ponta Delgada.