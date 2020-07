Região de Coimbra investe 2 milhões de euros em via ciclável que atravessa Mira, Cantanhede e Figueira

Esta via ciclável europeia com 83 quilómetros atravessa os municípios de Figueira da Foz, Cantanhede e Mira, com um traçado que aproveita as estradas florestais e vias cicláveis já existentes, com troços em piso compactado e em piso pavimentado.

A empreitada será financiada em 1,2 milhões de euros pelo Programa Valorizar, do Turismo de Portugal.

Apresentado como "uma obra absolutamente estruturante para a valorização turística da Região de Coimbra" o EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica contribui para concretizar em Portugal os percursos europeus de vias cicláveis.

"Este projeto, que cruza com outros que a CIM Região de Coimbra tem vindo a desenvolver, pretende ainda promover a conexão ao Portuguese Trails - turismo de natureza, bem como o reconhecimento internacional da marca, conhecimento do território e a valorização dos recursos endógenos", garante a CIM.

Os municípios atravessados pela nova pista delegaram na CIM as competências para construir até 2021 a ciclovia, que terá troços em asfalto e terra compactada.

A CIM vai depois assegurar também a gestão da ecopista, que irá integrar a rede europeia de ciclovias Eurovelo, composta atualmente por 15 rotas cicláveis de longa distância que cruzam todo o continente.

Misto de asfalto e terra batida, a ciclovia seguirá junto à linha de costa, através da Mata Nacional e do estuário do Mondego, devendo ligar a sul da Figueira da Foz, já para lá do Mondego, com a ecopista em asfalto do Atlântico, que termina na Nazaré.

O ponto mais delicado da nova ciclovia será a travessia do rio Mondego, estando prevista a construção de uma nova ponte no estuário, que ligará Alqueidão a Lares.

No final de 2019, o Turismo de Portugal considerou que a nova ciclovia "vai potenciar as características naturais únicas deste território da costa atlântica e permitir estabelecer a ligação ciclável entre a futura ligação à ciclovia do Mondego entre Coimbra e a Figueira da Foz (cujos projetos técnicos já estão elaborados), a Ecovia do Mondego (projeto em curso), a Ecopista do Dão (já construída) e a Ecopista do Vouga, por forma a tornar ciclável, a médio prazo, o eixo circular entre Aveiro, Coimbra e Viseu".