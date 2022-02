Regresso às ruas do Festival do Limão. Riviera francesa tenta recuperar o turismo

A cidade de Menton localiza-se na costa mediterrânica e é palco de um dos principais eventos da Riviera Francesa: o Festival do Limão.







A par do Carnaval de Nice, este festival conta com muitas animações de rua, mas a grande atração é o conjunto dos carros alegóricos de diversos formatos e cinco estruturas fixas, tudo repleto de aromáticos limões e laranjas.

A pandemia suspendeu o corso o ano passado, mas em 2022 os limões regressam e enfeitam as mais de uma dezena de construções, algumas com dez metros de altura, dedicadas à "Ópera e Dança".

Trabalhador decora uma instalação durante os preparativos para o Festival Anual do Limão em Menton | Serge Haouzi/Xinhua







Este retorno do festival às ruas tranquiliza os profissionais do turismo, para quem a festa do limão equivale a "um mês de agosto em pleno inverno", diz Christophe Joriot, gerente de um restaurante de Menton, citado pela France 3.







"Para nós, comerciantes, é vital que haja o Festival e os corsos", acrescenta Joriot, que espera "mais turistas franceses do que estrangeiros."



Eric Gaillard - Reuters



"Estamos obviamente encantados. Agora, os hotéis que tiveram cancelamentos de grupos, devido à restrições da pandemia, devem contatá-los novamente. Estamos na reconquista" sublinha Thomas Laurenti, Presidente do Sindicato dos Hoteleiros da Riviera Francesa de Menton



O Festival do Limão costumava contar com cerca de 140 toneladas de citrinos.





Neste ano, a organização investiu em pouco mais de metade, cerca de 80 toneladas, muitas importadas de Espanha.

Representação de "As bodas de Figaro" | Eric Gaillard - Reuters





A história do Festival do Limão remonta a 1929, quando a cidade de Menton era o principal produtor de limão do continente. Para entreter os visitantes aristocráticos surgiu a ideia de organizar uma exposição de citrinos nos jardins do Hotel Riviera. Como o sucesso foi grande, no ano seguinte carrinhos com limoeiros e laranjeiras carregados de fruta encheram as ruas de cor à medida que circulavam pela cidade.





A autarquia, desejosa de desenvolver o turismo, decidiu dar ao desfile um destaque no calendário das festividades anuais.