Reitores de todo o Mundo debatem relação da universidade com a sociedade

Representantes académicos, personalidades da política, empresas e instituições nacionais e internacionais vão estar entre hoje e quarta-feira no V Encontro Internacional de Reitores Universia, que será inaugurado na terça-feira pelo presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, e a presidente do Banco Santander e da Universia, Ana Botín.No encontro estarão também 35 representantes das principais instituições de ensino superior portuguesas, assim como oradores internacionais como o cientista Tim Berners-Lee, que inventou a World Wide Web, ou o ex-secretário do Tesouro do presidente dos EUA Bill Clinton e economista-chefe do Banco Mundial, Larry Summers.Sob o lema “Universidade e Sociedade”, os debates serão em torno de três grandes ideias: Aprendizagem ao longo da vida ou aprendizagem contínua; promoção do empreendedorismo e da inovação e, finalmente, redes e interconexão entre as universidades.”, explica o gabinete de imprensa do Santander.