Relatório em França propõe devolução de 90 mil obras de arte arficana em três fases

Lusa23 Nov, 2018, 16:00 | Cultura

As conclusões do relatório, a cargo da historiadora francesa Bénédicte Savoy, que faz parte do Collège de France, e do economista senegalês Felwine Sarr, autor do livro "Afrotopia", foram apresentadas hoje ao Presidente francês e propõem a restituição de mais de 90 mil peças, a maioria localizada no Museu do Quai Branly-Jacques Chirac, em Paris.

Neste museu, segundo o relatório "Savoy-Sarr", escontram-se dois terços das obras (perto de 60.000), das quais 46.000 foram adquiridas entre 1885 e 1960, pelo que são suscetíveis de devolução, segundo o documento.

Mais de 20.000 obras, das 90.000 cuja devolução se propõe, estão dispersas por outros museus, em particular em cidades portuárias, atesta o levantamento.

Este número não inclui, todavia, os milhares de objetos espalhados por museus das missões, que reúnem as peças recolhidas em África.

O relatório cita ainda outros grandes museus europeus que também têm coleções africanas, entre os quais o Museu Real da África Central da Bélgica (180.000 peças), o Museu Britânico (69.000), o Weltmuseum/Museu do Mundo de Viena (37.000) e o futuro Fórum Humboldt de Berlim (75.000).

De acordo com o relatório, as coleções em museus nacionais africanos raramente excedem 3.000 obras, muitas vezes de pouco valor artístico.

Em Quai-Branly, as peças provenientes do Chade - cujo território se encontra no ponto de junção entre o norte da África e a África subsaariana - são as mais numerosas (9.296), seguindo-se Madagáscar (7.590), Mali (6.910), Costa do Marfim (3.951), Benin (3.157), Congo (2.593), Gabão (2.448), Senegal (2.281) e Guiné (1.997).

Algumas peças são provenientes de territórios que não foram colonizados pela França, como a Etiópia (3.081), o Gana (1.656), a Nigéria (1.148) e a República Democrática do Congo (1.428).

Menos numerosas são as peças provenientes da África austral (9.282) e da África oriental (5.343).

O relatório Savoy-Sarr, que o presidente Macron pode aceitar, rejeitar, completar ou alterar à vontade, propõe três fases para a restituição das obras.

Segundo a proposta, a primeira fase deve decorrer entre a entrega do relatório e a primavera de 2019.

Os dois investigadores propõem igualmente que o inventário com as principais peças conhecidas, em museus franceses, deve ainda ser enviado para os países correspondentes aos territórios coloniais de onde provêm. Estas obras têm origem no Benim, Senegal, na Nigéria, Etiópia, no Mali e nos Camarões e há muito que são reivindicadas por estas nações.

É "uma forma de demonstrar a verdadeira vontade de restituição do Estado francês", lê-se no relatório, segundo o qual devem ser tomadas medidas legislativas, desde a primeira fase, para que a restituição seja irrevogável.

A transferência dessas obras deve ser feita se os países de origem já afirmaram que estão aptos a recebê-las, e a metodologia da entrega deve ser elaborada em conjunto.

A segunda fase da restituição, segundo a proposta, deverá decorrer da primavera de 2019 a novembro de 2022, e deve permitir um inventário completo, facilitar o acesso e a partilha de documentos digitais e criar comissões como parte de um "diálogo intensivo".

Sem data final prevista para a terceira fase de restituição, esta deverá iniciar-se em novembro de 2022, e prevê a devolução da maioria das obras, segundo os autores do relatório para quem "os países africanos devem ter também a certeza de que as suas exigências de restituições devem ter resposta depois de cinco anos".

Bénédicte Savoy e Felwine Sarr recordam ainda que este foi o prazo mencionado pelo Presidente Emannuel Macron, em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, em 2017.

Em Portugal, não há listagens de obras de arte vindas dos antigos territórios sob administração portuguesa, e o investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra António Pinto Ribeiro disse, na quinta-feira, em Paris, que esse é um "problema gravíssimo".

"Em Portugal, temos um problema gravíssimo: não há listagens [de peças de arte vindas das antigas colónias] nem em relação aos museus, nem aos arquivos. Muitos destes objetos estão nas reservas, nem sequer estão expostos. Podem ser 10 mil, 50 mil ou 80 mil. Os próprios diretores dos museus não sabem", afirmou o ex-curador da Fundação Gulbenkian, em declarações à agência Lusa, defendendo que esta deverá ser "uma tarefa prioritária" dos próximos governos.

O investigador, ex curador da Culturgest, esteve na delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, onde falou sobre a problemática da descolonização dos museus. Para António Pinto Ribeiro, a devolução das peças é urgente, mas deve ser feita de forma ordenada.

"As peças devem ser reclamadas pelos Estados, não pessoas particulares. Há que ver os critérios da legitimidade de como as obras chegaram à Europa. É preciso analisar se uma determinada peça faz parte do património essencial de um país ou de uma tribo. E há ainda a questão dos arquivos coloniais. Devem ser dados os originais ou cópias digitalizadas?", questionou o investigador português.

Pinto Ribeiro explicou por que considera que "ou os museus são pós-colonialistas ou não existem", mostrando o que entende serem bons e maus exemplos, das práticas de como os museus em todo o mundo lidam com o seu passado colonial.

Na quarta-feira, o especialista português em colonialismo Sousa Ribeiro, também investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, considerou "urgente" a realização de um inventário dos bens coloniais existentes nos museus portugueses e propôs uma restituição dos que foram "pilhados".

Em entrevista à agência Lusa, o professor catedrático disse que "não há uma solução genérica para a restituição dos bens". "Cada caso é um caso".

Sousa Ribeiro deu também como exemplo o Museu Africano, que a Bélgica vai abrir em dezembro, perto da capital, Bruxelas, no qual muitas coleções coloniais "vão ser apresentadas num conceito diferente daquele em que são expostas nos museus etnográficos, ou seja, introduzindo precisamente a questão da origem das peças".

A base para o processo de restituição, porém, é sempre o inventário, daí que este deve começar o quanto antes, diz.