Relógio d`Água publica obra de Agustina Bessa-Luís e anuncia inédito já este ano

Lusa 27 Abr, 2017, 19:22 | Cultura

A obra de Agustina Bessa-Luís foi publicada ao longo de mais de 60 anos pela Guimarães, do grupo Babel.

"A editora Relógio D`Água vai publicar a obra de Agustina Bessa-Luís, uma das mais vastas e importantes da nossa literatura. É assim que ao longo dos próximos anos serão publicados os seus romances, peças de teatro, contos infantis e ensaios biográficos, muitos deles esgotados ou fora do alcance dos leitores", escreve a editora na sua página do Facebook.

Até dezembro serão editados 10 títulos: "A Sibila", "Fanny Owen", "As Pessoas Felizes", "O Manto", "Ternos Guerreiros", "O Mosteiro", "Os Meninos de Ouro", "Vale Abraão", "Dentes de Rato" e um livro inédito.

Estes 10 livros vão ter prefácios de escritores e ensaístas, alguns deles pertencentes a uma nova geração de autores, acrescenta a editora.

Além da publicação da sua obra, a Relógio d`Água está a projetar uma exposição de fotografias de António Barreto sobre o Douro, complementada com um painel específico sobre aspetos do Douro tal como surgem na obra de Agustina, no âmbito dos 95 anos da autora, que se celebram em outubro.

A editora vai também desenvolver iniciativas para a exibição de filmes de Manoel de Oliveira e de João Botelho que resultaram da adaptação de obras de Agustina, e para a encenação de algumas das suas peças teatrais, que vão ser reunidas num só volume.

Convicta de que terá a colaboração do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís, a Relógio d`Água adianta que a neta da autora, Lourença Baldaque, juntamente com o marido da escritora, Alberto Luís, será responsável pela fixação do texto dos livros a publicar.

O Diário de Notícias avançou hoje que "Após 60 anos, Agustina Bessa-Luís rompe com editora", dando conta da passagem da escritora para a Relógio d`Água.

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto da família e da editora do grupo Babel, mas tal não foi possível em tempo útil.