Remix Ensemble estreia versão integral de peça de Emmanuel Nunes na Alemanha

Lusa18 Out, 2017, 13:51 | Cultura

Em outubro de 2015, aquando dos 15 anos do Remix Ensemble, agrupamento de música contemporânea da Casa da Música com mais de 350 concertos e 11 discos no currículo, foi estreada a primeira parte de "Un calendrier révolu", numa partitura preparada pelo antigo aluno de Nunes João Rafael, a partir do manuscrito do compositor, trabalho que prosseguiu para a integral agora apresentada.

O concerto vai ter lugar em Donaueschingen, na sexta-feira, com direção musical de Emilio Pomàrico e um programa composto também pela peça "Minnesang", de Emmanuel Nunes.

"Peça planeada e esboçada pelo compositor português, em 1968/1969, aos 27/28 anos, num período de definição da própria linguagem, `Un calendrier révolu` resultou de materiais extraídos de `Degrés` (a primeira obra "oficial" do compositor), do octeto `Degrés 2` (retirado do catálogo) e do quarteto de cordas `Le Voile tangeant`", refere a Casa da Música em comunicado.

A instituição recorda que "só pouco antes de sua morte, em 2012, Emmanuel Nunes autorizou a execução da primeira parte de `Un calendrier révolu`, composição que, até então, não tinha considerado inteiramente satisfatória e que sempre pretendeu retrabalhar".

Em 2015, quando foi interpretada a primeira parte da peça, a Casa da Música explicou que "parte da insatisfação do compositor derivava, não da substância musical mas, provavelmente, de alguns aspetos da notação gráfica utilizada, que deixa em aberto algumas decisões de execução e interpretação".

O festival Donaueschinger Musiktage, que decorre de quinta-feira a domingo na cidade alemã de Donaueschingen, "é um festival de música nova, fundado em 1921 sob a proteção da Casa de Fürstenberg", sublinha a Casa da Música.

Nascido em Lisboa a 31 de agosto de 1941, Emmanuel Nunes estudou com Fernando Lopes-Graça antes de partir para Paris, em 1964, tendo também frequentado os cursos de Darmstadt, onde desenvolveu um interesse especial pelas aulas de Henri Pousseur e Pierre Boulez, além de ter estudado com Karlheinz Stockhausen, de acordo com a biografia existente no Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa.

Multipremiado ao longo da carreira, foi distinguido como oficial da Ordem das Artes e das Letras francesas e com o grau de Comendador da Ordem de Sant`Iago da Espada, recebendo o prémio Pessoa em 2000.

Emmanuel Nunes morreu em Paris, no dia 2 de setembro de 2012.