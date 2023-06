Reorganização da Cultura. Ministro Adão e Silva espera efeitos "no médio prazo"

Entrevistado no programa 360, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, afirmou que os efeitos esperados desta reorganização só deverão sentir-se "no médio prazo". "As transformações não visam produzir uma transformação imediata", explicou.



O responsável espera contudo que desde já se veja no setor "uma ambição renovada naquilo que é a gestão dos nossos museus e monumentos nacionais".



Adão e Silva ambiciona "agilidade na gestão, capacidade de programar plurianualmente, internacionalizar as nossas coleções", realçando a "qualidade e o valor do nosso património".



O governante reconhece contudo que há "um enorme caminho a percorrer e a explorar".



Pedro Adão e Silva espera que as duas novas entidades façam "desde logo uma grande diferença, que é dar prioridade numa instituição à gestão de museu e monumentos" que terá "uma agilidade diferente e uma inserção no território e na relação com a sociedade" mais fluidas.



A Direção-Geral de Património Cultural tem 1200 trabalhadores, "um número vastíssimo de competências" e pouca agilidade, referiu ainda o responsável pela área da Cultura, esperando que a divisão em duas novas entidades mude estas circunstâncias.



O ministro espera ainda que a reorganização venha a permitir a "captação de receitas" nomeadamente através de entidades privadas. "Nós criamos uma empresa, mas o propósito desta empresa não é gerar lucros para a seguir distribuir dividendos, é aumentar as receitas para podermos investir", referiu.



A qualificação dos equipamentos, as aquisições para os museus nacionais, e a área dos recursos humanos, são setores em que estas receitas deveriam ser aplicadas, espera Pedro Adão e Silva.



"Precisamos de mais privados na cultura", acrescentou, entristecido pela quebra da figura de mecenas em anos recentes. "há uma dimensão pedagógica, eu gostava que a responsabilidade cultura fosse partilhada" com os privados, referiu.



O ministro lembrou que o orçamento do seu setor foi aumentado. "Para 2023 cresceu 23 por cento face a 2022", referiu, "e isso dá-me alguma autoridade para apelar a que os privados se envolvam mais".



A empresa pública Museu e Monumentos de Portugal, agora criada para e que irá iniciar atividade a 1 de janeiro de 2014, "tem um conselho de curadores onde vão estar os privados". "Deixa de ser uma relação casuística", abrindo um enquadramento institucional aos "poucos" privados que estão presentes na atividade dos Museus.



O governante reconheceu a necessidade também de criar em Portugal " um ambiente mais favorável para o investimento na cultura", coisa que "tencionamos fazer agora" com este processo de reorganização orgânica.



A empresa ficará sediada em Lisboa e o novo Instituto no Porto, circunstância que o ministro espera venha a contribuir para combater "desigualdades e assimetrias" que persistem no país, a par de diversas outras iniciativas semelhantes na área cultural.



"É um sinal importante de descentralização", considerou Adão e Silva, lembrando que o Instituto deverá absorver diversos trabalhadores da cultura que já se encontram no Porto.



A empresa terá por seu lado autonomia funcional de contratação e de gestão de recursos, sob tutela dos Ministérios das Finanças e da Cultura, garantiu ainda Pedro Adão e Silva.



"O fundamental é termos um Conselho de Administração que está totalmente focado na gestão dos museus" referiu, "e que cada um dos diretores dos museus e monumentos tenha capacidade e instrumentos para gerir aquele equipamento sem estar preso e manietado por aquilo que acontece tipicamente numa Direção-Geral, por exemplo, ter incentivos para captar receitas, para ter mecenas do território".



"Estávamos a trabalhar há muito tempo nesta solução", afirmou ainda o ministro, "foi um trabalho longo, de planeamento, que agora inicia uma fase de audição e discussão pública", de consulta "ao setor", razão pela qual os diplomas foram aprovados na generalidade.



O ministro lembrou por exemplo que foi aberto um concurso para técnicos de conservação e restauro, "coisa que não acontecia há muito tempo" e que vai potenciar a transmissão de saberes entre as gerações mais antigas e as que agora ingressam no setor.