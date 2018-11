Reportagem da RTP "Arrependido" venceu prémio Direitos Humanos e Integração

O prémio foi atribuído pela Comissão Nacional da UNESCO e pela Presidência do Conselho de Ministros, pela Reportagem "Arrependido", do programa Linha da Frente, da autoria de Mafalda Gameiro, com imagem de Carlos Pinota e edição de Pedro Pessoa.



A reportagem conta a história de um ex-recluso que esteve detido 18 anos no estabelecimento prisional do Linhó e que decidiu pedir perdão às suas vítimas e mudar de rumo.