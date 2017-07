Reportagem de Fabíola Ortiz, da agência Lusa, vence prémio internacional da AMAN

Lusa 12 Jul, 2017, 13:07 | Cultura

A reportagem premiada narra a história de um nigeriano, Onoma Anigorigo, que atravessou o Saara e vive em Marrocos, à espera de uma oportunidade de migrar para o continente europeu e perseguir o sonho de se tornar "uma estrela do futebol".

Originário do estado do Delta do Níger, no sul da Nigéria, Anigorigo optou por seguir rumo ao Níger, depois Argélia, até cruzar a fronteira a pé, de madrugada, para Marrocos. A repórter da Lusa falou com ele em Oujda, Marrocos, e a reportagem foi publicada a 17 de dezembro último.

Para o prémio de "melhor peça noticiosa", a AMAN aceita trabalhos - peças escritas e fotografias - com temas relativos à região do Mediterrâneo. As peças não podem exceder as 1200 palavras.

Cada agência noticiosa apenas pode concorrer com uma peça e uma fotografia. A Agência Lusa também submeteu a concurso uma fotografia do fotojornalista Mário Cruz, captada em Lisboa durante o visionamento público da final do Europeu de Futebol, na qual Portugal acabaria por ganhar à França.

Este ano, como vencedor, na categoria de foto, ganhou o fotojornalista Yannis Kolesidis, com uma fotografia para a agência grega ANA num campo de refugiados e imigrantes perto de Idomeni, na fronteira da Grécia com a Macedónia.

Os prémios foram entregues em Agadir, Marrocos, no decurso da assembleia-geral da AMAN.

Esta é a terceira vez que a agência Lusa conquista um prémio da AMAN. Em 2014, uma fotografia de Nuno André Ferreira - captada num incêndio que devastou parte da Serra do Caramulo - venceu o primeiro prémio do concurso de fotografia da entidade.

Em 2007, o jornalista da agência Ricardo Bordalo foi também distinguido pela AMAN, com o prémio de melhor artigo jornalístico do biénio 2006/2007.

A AMAN é uma entidade que reúne agências noticiosas de 19 países, entre os quais estão Portugal (Lusa), Espanha (EFE), Grécia (ANA), Turquia (AA), França (AFP), Marrocos (MAP), Egipto (MENA), Itália (ANSA) e Argélia (APS).