Reportagens sobre migrantes e incêndios em Portugal finalistas do Prémio Rei de Espanha
Reportagens sobre o significado da morte, o tráfico de pessoas no Brasil, os incêndios em Portugal ou a devastadora tempestade DANA que atingiu Valência estão entre as finalistas do Prémio Rei de Espanha de Jornalismo hoje divulgados.
Um júri internacional, composto por jornalistas de renome, selecionou os finalistas para este galardão no campo ibero-americano, que inclui um prémio de 10.000 euros em cada categoria e para o qual concorrem 230 trabalhos de cerca de 20 países este ano.
Organizado pela Agência de Notícias EFE e pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), este prémio reconhece anualmente, desde 1983, o trabalho jornalístico dos profissionais de língua espanhola e portuguesa dos países da Comunidade Ibero-Americana de Nações e daqueles com os quais a Espanha mantém laços históricos e relações culturais e de cooperação.
Na sua 43.ª edição, o júri selecionou dois finalistas em cada uma das seis categorias, dos quais serão escolhidos e anunciados os vencedores na sexta-feira.
Em `Jornalismo Ambiental`, que reconhece contributos para a comunicação sobre modelos de desenvolvimento sustentável, estão nomeados `Minas ilegais na Amazónia alimentam o tráfico sexual na fronteira com a Guiana`, uma reportagem da plataforma digital Mongabay (Brasil) e `País dos Incendiários`, um podcast da revista digital Divergente (Portugal).
O trabalho português percorre o país de norte a sul para explorar as causas dos incêndios criminosos, num contexto de êxodo rural, campos abandonados e alterações climáticas.
A categoria `Jornalismo Narrativo` reconhece a melhor reportagem, em qualquer formato, que contribua para o direito à informação, estando nomeados o podcast da Cadena SER (Espanha) `Assistolia: Morte por Dentro` e `O Capitão e a Pulseira de Esmeraldas`, um podcast narrativo de não-ficção coproduzido pela Peripecia (Espanha) e La No Ficción (Colômbia) que revisita o escândalo que envolve Bobby Moore.
Na categoria `Cooperação Internacional e Ação Humanitária`, que reconhece a disseminação de valores relacionados com a educação, o desporto ou a criação de sociedades mais justas, estão nomeados `Povos Isolados Incorporam a Resistência na Amazónia`, uma série de reportagens do GLOBO (Brasil) e `Rio Grande, o Rio dos Mil Migrantes Mortos`, uma investigação transnacional do El Universal (México).
Em `Jornalismo Cultural`, que reconhece valores relacionados com a cultura com o objetivo de criar sociedades mais informadas e fomentar o pensamento crítico, foram escolhidos `Contracultura`, projeto cultural do veículo de media digital Contracorriente (Honduras) e `Seguindo os Passos Perdidos de Emilia Ayarza`, da revista El Malpensante (Colômbia).
Já em `Fotografia`, um prémio para a melhor imagem ou ensaio fotográfico que explore todas as possibilidades deste meio, estão nomeados `O Golpe`, fotografia publicada em O Estado de S. Paulo (Brasil) que mostra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro a exibir a pulseira eletrónica e `L`Horta Sud`, fotografia publicada no El País que destaca o trabalho dos serviços públicos.
Em `Veículos de comunicação social ibero-americanos`, que destaca o trabalho informativo dos órgãos de comunicação social ibero-americanos, estão nomeados `La Nación`, um dos jornais mais tradicionais da Argentina e `Aos Factos`, uma organização jornalística brasileira com um percurso pioneiro na América Latina por investigar, confrontar e documentar como as plataformas digitais moldam a comunicação e operam como vetores de desinformação.
A cerimónia de entrega dos prémios, que inclui uma escultura do artista Joaquín Vaquero Turcios e 10.000 euros --- um valor comparável ao do Prémio Pulitzer --- será presidida pelo Rei Felipe VI de Espanha, numa data ainda a definir, noticiou ainda a Efe.
O Brasil contou com 75 das nomeações desta edição, seguido por Espanha (55), Colômbia (28), México (22), Argentina (8), Equador (7), Portugal (6), Venezuela e Honduras (3 cada), Peru, Estados Unidos e Angola (2 cada), e Porto Rico, Nicarágua, El Salvador e Cuba (1 cada).