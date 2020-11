Representação de Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza anuncia programa de debates

In Conflict é o nome do projeto de curadoria selecionado em concurso público para a representação oficial portuguesa na 17.ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, que deveria decorrer este ano, mas foi adiada um ano pela organização devido à pandemia covid-19.

Este projeto, promovido e comissariado pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), é da autoria é dos depA architects, coletivo de arquitectos do Porto, que lançaram o concurso de ideias a 14 de maio, e cujos vencedores são: "Caring Assemblies: positions on a space-to-come", organizado por Bartlebooth - Antonio Giráldez López & Pablo Ibáñez Ferrera, que decorrerá em Veneza, "Struggle within Conflict", por Francisco Calheiros & Maria Cristina Trabulo, no Porto, e "Public Housing - No Silver Bullet", organizado por Samuel de Brito Gonçalves, em Lisboa.

Os outros três debates "Instant City: emergency housing, refugee camps, forced mobility in a pandemic world", numa organização de Bernardo Amaral & Carlos Machado Moura, "Debating Lisbon`s Future Housing", com organização de Gennaro Giacalone, Margarida Leão & João Romão, e "Lines of Violence", com organização de Patrícia Robalo, decorrerão por conferência `online`.

De acordo com o resultado deste concurso, hoje divulgado pelo coletivo de arquitetos, o debate em Veneza decorrerá mais precisamente na sede do Pavilhão de Portugal, o Palazzo Giustinian Lolin, o de Lisboa, na sede da Trienal de Arquitetura de Lisboa, Palácio Sinel de Cordes, e o outro debate, no Porto, no Espaço Mira Forum.

O júri deste concurso contou com nomes como as arquitetas Ana Jara e Anna Puigjaner, o investigador António Brito Guterres, a artista Fernanda Fragateiro, o arquiteto Jorge Carvalho e o editor Moisés Puente.

A 17.ª Exposição Internacional de Arquitetura está prevista para inaugurar a 22 de maio de 2021, e estará aberta até ao dia 21 de novembro do mesmo ano.

O curador-geral desta edição da Bienal de Veneza de Arquitetura, Hashim Sarkis, questiona os curadores sobre "How will we live together? - Como vamos viver juntos?".

