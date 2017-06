Representantes de várias crenças reúnem-se em junho em Gaia para cuidar da Terra

Lusa 03 Jun, 2017, 10:28 | Cultura

Para o especialista, que é também coordenador de Ciência das Religiões na Universidade Lusófona, um dos dados mais significativos a ter em conta no diálogo inter-religioso, que muitas vezes é deixado de lado, é que todas as religiões têm um "profundo respeito" pela origem, pela criação e pelo que resulta da criação.

Vila Nova de Gaia recebe, a 16 de junho, pelas 10:00, a conferência "A Terra em Risco, o Mundo em Procura: o papel e a intervenção das religiões na Casa Comum", inserida no fórum internacional "Gaia todo um Mundo" e organizada com a colaboração do Observatório das Religiões.

Para debater esta temática estarão à mesa o responsável da Federação Luterana Mundial para as questões de ambiente, Martin Kopp, o teólogo Dave Bookless, o budista Tsering Paldron, o bispo do Porto, António Francisco dos Santos, o muçulano Abdulkarim e o ortodoxo John.

A estes pensadores, somam-se artistas que também têm a missão de provocar e sensibilizar o público, através de vários meios de expressão, para a necessidade urgente de encarar as alterações climáticas como um problema não do futuro, mas já do presente.

"As religiões têm o dever de passar às próximas gerações aquilo que receberam como dom e graça e, a ecologia, é cada vez mais o aspeto central nas espiritualidades, assim como um interface quer no diálogo entre religiões e Estado, quer no diálogo entre as próprias religiões" afirmou Paulo Mendes Dias.

O especialista explicou que a finalidade deste debate, que irá reunir diversas personalidades nacionais e internacionais de diversas religiões com forte ligação ao ambiente e alterações climáticas, é mostrar que o universo religioso tem uma dimensão ecológica, no sentido da integração do homem e do ser humano no ecossistema, no seu meio, mas também no sentido mais restrito da questão ecológica, do verde, da biodiversidade e da defesa do meio ambiente.

"Todas as tradições religiosas têm na sua constituição, nos seus textos fundamentais, na sua visão do cosmos, um enorme respeito pela criação e um discurso que acaba por ser ecológico", vincou.

A criação é o patamar comum e de respeito para com o que é criado, disse, sublinhando que cuidar da "casa comum" é um compromisso assente a todas as religiões.

"Cuidar da casa comum quer no sentido ecológico, quer simplesmente no respeito por manter de forma digna o que nos foi consignado pelo criado", acrescentou Paulo Mendes Dias.

O fórum internacional "Gaia todo um Mundo" inclui também arte, cultura, ciência e política, desenvolvendo-se através de áreas como a música, o "pensar", a dança, rota de marionetas e zona dedicada à gastronomia.

De 15 a 18 de junho, o evento vai decorrer no centro histórico de Gaia, em ruas, largos e armazéns, mas tendo como epicentro o Convento Corpus Christi.