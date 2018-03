Requalificação do património edificado do Buçaco arrancou hoje

Lusa15 Mar, 2018, 15:30 | Cultura

Financiada por fundos comunitários no âmbito do Programa Centro 2020, a intervenção decorrerá sob a orientação da Direção Regional de Cultura do Centro, com quem a autarquia celebrou um contrato que lhe garante a condição de "dono da obra".

"Para chegarmos a este dia, em que finalmente vemos luz ao fundo do túnel e vamos avançar mesmo com obras de reabilitação deste importantíssimo património edificado, de elevado valor histórico e cultural, foi preciso trabalhar muito, nunca nos resignarmos, sensibilizar vários responsáveis para a importância e urgência desta empreitada. Foi um processo moroso, árduo, às vezes desesperante, mas que valeu a pena", disse à Lusa o presidente do município, Rui Marqueiro.

No Convento de Santa Cruz (fechado ao público a partir de hoje), serão investidos 543.269,24 euros (85% financiados por fundos comunitários - Programa Centro 2020) assumindo a Câmara da Mealhada o pagamento da contrapartida nacional, ou seja, 81.490,40 euros).

Já nas obras a realizar nas capelas dos Passos da Via-Sacra serão investidos 299.414,44 euros (56,78% financiados por fundos comunitários - Programa Centro 2020, ficando o município da Mealhada responsável pelo pagamento da contrapartida nacional, que será de 129.414,44 euros).

A Fundação Mata do Buçaco assumirá pelo seu lado um conjunto de despesas relacionadas com questões logísticas e de limpeza de áreas envolventes.

"Se não fosse o contributo financeiro da Câmara da Mealhada e o apoio incondicional e nunca regateado do seu presidente, nada disto teria sido possível", disse o presidente da Fundação, António Gravato, durante a assinatura do auto de consignação da empreitada "a uma empresa especializada, há mais de meio século, na reabilitação, conservação e restauro do património".

António Gravato destacou ainda o apoio da diretora Regional da Cultura do Centro, Celeste Amaro. " Compreendeu a justiça das nossas reivindicações e esteve sempre do nosso lado, ou seja, do lado dos superiores interesses do património cultural, histórico, religioso e militar do Buçaco, que carece de intervenção urgentíssima", afirmou.

Os imóveis a reabilitar são património do Estado, encontrando-se afetos à Fundação Mata do Buçaco há nove anos, por via do usufruto constituído por força do Decreto-Lei n.º 120/2009, de 19 de maio.

Dentro dos 105 hectares de mata existem 140 edifícios, muitos deles de interesse histórico reconhecido, como é o caso do Convento de Santa Cruz ou o Palace Hotel do Bussaco, instalado desde 1917 num pavilhão de caça dos últimos reis de Portugal.

A empreitada engloba a conservação e restauro de fachadas, paredes e tetos interiores, recuperação de vãos interiores e exteriores, recuperação de coberturas e correções ao nível da drenagem das águas pluviais e pavimentos.

A requalificação vai incidir sobretudo sobre o Convento de Santa Cruz e as Capelas dos Passos da Via-Sacra, que estão classificados como Imóvel de Interesse Público, desde 1943, tendo esta classificação sido alargada à Mata Nacional do Buçaco em 1996.

"Vamos reabilitar a torre sineira do convento, que vai pela primeira vez abrir ao público, que assim vai poder avistar todo o convento e o jardim do Palace Hotel de uma panorâmica nunca antes vista", disse à Lusa fonte da câmara da Mealhada.