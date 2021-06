Revolution Hope regressa com palestras, oficinas e espetaculos em 13 cidades

Trata-se de um projeto gratuito e aberto ao público, embora seja mais direcionado para profissionais de artes e cultura, com o objetivo de fortalecer pontes entre artistas portugueses e projetos mundiais, segundo a organização.

Este ano, o evento passa pelas cidades de Évora, Cascais, Lisboa, Torres Vedras, Alcobaça, Leiria, Loulé, Faro, Porto, Vidigueira, Ponte de Lima, Braga, Funchal, onde se espera que fiquem criadas raízes para o intercâmbio de projetos artísticos entre as cidades e a construção de novas metodologias de trabalho entre agentes da cultura, empresas locais e turismo.

Entre as várias iniciativas previstas para esta edição, Ana Ventura Miranda, diretora e fundadora do Arte Institute, destaca a `Talk` Mercado Americano, que reúne programadores americanos, mas também da África ou da Ásia, para discutir o "modelo empresarial de Arte & Negócios" daqueles mercados e apresentar as suas organizações e respetivos modelos operacionais.

Entre estes agentes, destaca "David Chavez, programador e curador de um palco de referência em Chicago, nos Estados Unidos, o Millennium Park Music Series; Mickela Mallozzi, apresentadora e produtora executiva da série Bare Feet, exibida pela cadeia televisiva PBS; e Maure Aronson, fundador da Global Arts Live, organização não governamental que promove a melhor música internacional, dança contemporânea e jazz mundiais, nos palcos de Boston, EUA".

Marcam ainda presença Amro Salah, fundador do Cairo Jazz Festival, Joni Schwalbach, etnomusicologista, pianista, compositor e videógrafo moçambicano, criador do MMM- Mozambique Music Meeting, e Indira Lima, representante do Ministério da Cultura de Cabo Verde, afirmou a responsável à agência Lusa.

"De salientar também o Workshop de Vídeo Low-budget & Marketing Digital, que conta com formadores como André Tentugal, músico, fotógrafo e realizador apaixonado pela imagem enquanto veículo para contar histórias, e Valdemar Pires, especialista em marketing, comunicação e transformação digital", acrescentou Ana Miranda, destacando que as áreas temáticas a abordar vão da "Introdução à imagem, às Técnicas de Posicionamento de Câmara/Material de Filmagem, Técnicas de iluminação e edição, passando também pela Promoção do Trabalho".

Francisco Cipriano, especialista em Fundos Europeus, vai conduzir uma sessão prática intitulada "Financiamento Europeu no Sector Cultural e Criativo", na qual "se exploram especificidades dos fundos de investimento e apoios ao financiamento no setor".

Entre os `showcases`, a responsável destacou o concerto de Neev, um "jovem compositor, multi-instrumentista, intérprete e escritor", mas também de artistas emergentes das cidades envolvidas: The Elephant Women, Ben & The Pirates, The Mirandas e Yuca, Daniel Bernardes, Mano a Mano, Paulo Santo Quinteto, Guarda Rios, SMOKATA, entre muitos outros.

O programa conta ainda com a participação da cantora e compositora Sara Serpa, residente em Nova Iorque.

No Casino do Estoril será apresentado, no dia 24 de junho, pelas 20:30, o espetáculo "ANUSIM - what is hidden is never lost" e outros bailados, resultado de uma parceria criada a partir da 1.ª Edição do RHI, e que junta agora a companhia de dança americana Dance Now! Miami, e a companhia de dança Portuguesa Dança em Diálogos.

Este espetáculo, que marca a abertura do evento, contará ainda com a participação da Escola Ent`Artes.

Falando sobre o período de confinamento imposto pela pandemia e a forma como se refletiu no evento, Ana Miranda sublinhou que desde o início da pandemia que o RHI está preparado para "novos desafios".

"Temos uma plataforma online, RHI Stage (rhi-think.com/rhistage), preparada para apresentar espetáculos e para além disso, temos também uma App, RHI Think, desenvolvida em 2019, em parceria com a Polarising, onde é possível pagar aos artistas pelo seu trabalho", explicou.

O único desafio foi conseguir preparar a aplicação para que o público pudesse pagar pelos shows e conseguir transmitir os espetáculos online, uma vez que, a App tinha sido criada inicialmente com o intuito de fornecer mais informações sobre o programa do RHI, explicou a organizadora, adiantando que logo nos primeiros meses de pandemia foram transmitidos cerca de 140 espetáculos.

"Começámos em abril com apenas 1 `show` por dia mas, em maio, passámos a ter dois espetáculos por dia, numa altura em que estávamos todos confinados", contou.

A responsável adianta que, tal como no ano passado, a edição deste ano do RHI vai ser em formato presencial e, em agosto, haverá uma apresentação de espetáculos `online` do RHI Stage.

As inscrições para atuar neste palco virtual estão abertas, até dia 4 de julho, a profissionais das mais diversas áreas culturais - música, dança, literatura, teatro ou artes plásticas -, devendo os interessados submeter a sua candidatura e `showcases` em https://rhi-think.com/stage-submissions.

Fazendo um balanço de três anos, incluindo o período pandémico, Ana Miranda afirma que tanto o Arte Institute como a iniciativa RHI têm tido resultados "muito positivos".

O objetivo do RHI é que outros artistas e profissionais da cultura e artes tenham acesso a este tipo de ferramentas e "saibam também como tem sido o nosso modelo para superar esta pandemia", frisou.

"Na edição anterior, optámos por adaptar o programa de acordo com as necessidades que a pandemia trouxe: os `workshops` que apresentámos pretendiam dar ferramentas necessárias para a capacitação artística dos profissionais das artes e cultura", destacou.

Também na 2.ª Edição -- garante -, "houve um fortalecimento entre programadores e artistas das 12 cidades envolvidas neste projeto, surgindo novas colaborações e troca de projetos artísticos entre cidades". Os `showcases` `online` "também têm tido um papel muito importante na promoção de artistas locais das cidades participantes" e surgiu ainda a "oportunidade de artistas portugueses atuarem no estrangeiro".

"Os que não conseguiram atuar internacionalmente, devido à pandemia, apresentaram espetáculos `online` para esses países e alguns estão remarcados para o próximo ano", acrescentou.