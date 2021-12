Ribeiro Telles coordena programa do MNE para os 200 anos da independência do Brasil

"Esta será uma excelente ocasião para, lembrando a singularidade do processo que conduziu a essa independência e a sua importância na época, assinalar a excelência das relações entre os povos português e brasileiro, bem como evidenciar as oportunidades de desenvolvimento da relação entre os dois países, em todos os domínios", lê-se no despacho.

No âmbito das comemorações da efeméride, a cooperação entre Portugal e Brasil ficou consagrada no Memorando de Entendimento entre o Ministério da Cultura da República Portuguesa e o Ministério da Cultura da República Federativa do Brasil, assinado no Rio de Janeiro, em 04 de setembro de 2018.

O despacho, assinado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, refere que "o convite para a associação de Portugal a essas comemorações tem sido renovado, em distintas ocasiões, pelas autoridades brasileiras".

Há ainda o objetivo de "assegurar a coerência das ações da efeméride, em apreço com outras ações igualmente relevantes a terem lugar em 2022, nomeadamente, as comemorações do primeiro centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul, a participação como país-tema na Bienal do Livro de São Paulo ou as comemorações do primeiro centenário do nascimento de José Saramago".

Para a escolha de Francisco Ribeiro Telles para a coordenação do programa dos Negócios Estrangeiros das ações de Portugal nestas comemorações contou a sua "idoneidade, competência e experiência profissionais".

Francisco Ribeiro Telles irá, em coordenação com a embaixada portuguesa em Brasília, representar a área governativa dos negócios estrangeiros nos contactos com as autoridades brasileiras e reportar diretamente ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

O embaixador irá coordenar uma equipa constituída por elementos da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente, do Centro de Competência de Apoio à Política Externa, representantes do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep) e da Direção-Geral de Política Externa.

Além de uma extensa carreira diplomática, Francisco Ribeiro Telles desempenhou, entre 2019 e 2021 as funções de secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).