Ribeiro Telles. PSD manifesta consternação e destaca "marca indelével" no ambiente

Numa nota, a direção do PSD, através do seu presidente, Rui Rio, "expressa a toda a família o seu mais sentido pesar nesta hora", referindo que "foi com grande consternação" que recebeu a notícia do falecimento do também fundador do PPM (Partido Popular Monárquico).

"Arquiteto paisagista, é considerado um dos pioneiros do ecologismo na política portuguesa, tendo tido um papel determinante no estabelecimento de um regime sobre o uso da terra e o ordenamento do território, ao criar as zonas protegidas da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional e as bases do Plano Diretor Municipal", refere o partido.

Ribeiro Telles, de acordo com a mesma nota, "ajudou ainda a escrever o articulado do capítulo da Constituição sobre Ambiente, deixando assim a sua marca indelével neste setor tão atual".

"Foi ministro de Estado e da Qualidade de Vida entre 1981 e 1983, no VII Governo Constitucional liderado por Francisco Pinto Balsemão", lembra ainda.

Antes, "à frente do Partido Popular Monárquico, foi um dos subscritores da Aliança Democrática, juntamente com Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral, levando a coligação de centro-direita a ganhar as eleições intercalares de 1979", recorda.