Ribeiro Telles. "Um sentido cosmológico e ontológico" da existência diz João Mário Grilo

Figura "tutelar para todos os portugueses", com "uma obra perene que ficará para sempre", João Mário Grilo lamentou, em declarações à agência Lusa, a morte do arquiteto paisagista, a quem dedicou e com quem trabalhou no documentário "A Vossa Terra - Paisagens de Gonçalo Ribeiro Teles", que estreou em 2016, no festival de cinema IndieLisboa.

"Espero que a forma como nos dava a conhecer a natureza e a relação que sempre manteve com ela perdure acima de todas as raivas que com ela fomos, entretanto, criando", sublinhou o cineasta.

João Mário Grilo, em declarações à Lusa, sublinhou a ideia de natureza defendida por Ribeiro Telles: "Um lugar fluído, de passagens e não de fechamentos".

É também uma ideia "democrática, fundamental para a sobrevivência humana, e holística", reforçou o realizador de "Não Esquecerás".

"Era um estoico", frisou o cineasta, afirmando esperar que a morte do arquiteto "seja o princípio da consciência de que a ecologia é algo que tem de ser praticado por todos nós".

"Este é um dia muito triste para todo o país", pois morreu o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles "uma daquelas figuras que ninguém sonha que possa desaparecer, ainda que se saiba que isso tem de acontecer um dia", observou.

Que "a visão e a obra do arquiteto se imponham a gerações futuras como a defendeu e tentou que não fosse tomada por interesses que são terríveis e nunca fizeram bem a ninguém", prosseguiu.

Para o realizador, o arquiteto paisagista é também uma "figura lendária remotamente ligada à sua infância", pois cresceu junto ao parque das Abadias, na Figueira da Foz, que Ribeiro Telles desenhou. Uma figura para si tão importante como o arquiteto Raul Lino, que projetou a escola que frequentou nessa cidade, e sobre o qual também realizou o documentário "A Vossa Casa", em 2012.

"Os dois trabalhos foram, de certa forma, o modo como prestei homenagem a duas figuras que moldaram a minha paisagem física e emocional", disse à Lusa.

Do que viu e leu sobre Ribeiro Telles para realizar "A Vossa Terra", qualificando-o como um "encontro com a palavra", João Mário Grilo frisou ter sido com o arquiteto que aprendeu que a natureza "não é um sítio fechado, mas um local de passagens".

Uma ideia que "durante muito tempo alimentou o cinema, e que, curiosamente, acabei por aprender com um arquiteto", concluiu.