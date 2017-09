Rio de Janeiro espera 700 mil pessoas durante os sete dias do Rock in Rio

Lusa 01 Set, 2017, 21:16 | Cultura

A projeção foi divulgada numa conferência de impressa realizada hoje no Rio de janeiro com o presidente de câmara da cidade, Marcelo Crivella, e a diretora do Rock in Rio, Roberta Medina, além de representantes de órgãos municipais.

"São esperadas 700 mil pessoas (...). Estamos bem preparados para receber esse grande público aguardado para o festival. O Rio está de braços abertos também para aqueles que estão vindo de outras cidades e Estados", disse Marcelo Crivella.

Para o evento, um esquema especial de trânsito será implantado nos bairros próximos à cidade Olímpica, onde estará a cidade do rock, e também um esquema especial de transporte de metro e dos Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), que funcionarão por 24 horas para a saída do público.

No que diz respeito à segurança, a Guarda Municipal do Rio e Janeiro vai colocar no terreno diariamente 510 guardas, sendo 230 no ordenamento urbano e 280 no controlo do trânsito junto ao Parque Olímpico.

Segundo informações divulgadas no `site` da prefeitura de Câmara do Rio e Janeiro, o planeamento operacional funcionará a partir das 07:00 do dia 15 de setembro.

"O esquema contará com apoio de 56 veículos, 80 rádios de comunicação, oito cães, além do carro comando do Centro de Controle Operacional da GM-Rio", concluiu o órgão governamental.