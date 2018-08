Robert Redford anuncia fim da carreira

Foto: Alessandro Bianchi - Reuters

Numa entrevista à revista Entertainment Weekly, o ator de 81 anos confirmou que se vai retirar do cinema.







O norte-americano já tinha anunciado a intenção de se reformar há dois anos: na altura, disse que deixaria de trabalhar depois de terminar os dois filmes que ainda tinha em produção, "Our Souls at Night", que saiu em 2017, e "The Old Man & The Gun", que estreia a 28 de setembro.