Robert Redford e Jane Fonda homenageados na Bienal de Veneza

Lusa 18 Jul, 2017, 11:43 | Cultura

Robert Redford e Jane Fonda protagonizam o filme "Our Souls at Night", do realizador Ritesh Batra, uma produção Netflix, que vai ter estreia mundial em Veneza, e que será apresentado imediatamente após a cerimónia de entrega dos prémios, a 01 de setembro.

O realizador Alberto Barbera, diretor do festival, elogia o ativismo de ambos os atores, e destaca Jane Fonda como "uma das maiores protagonistas do cinema contemporâneo internacional". A Robert Redford elogia a "apurada atenção ao pormenor" como ator, que diz, na realização e produção, já se ter provado "um contador de histórias com mestria".

Fonda e Redford, com quase seis décadas de carreira, contracenaram juntos, pela primeira vez, há 50 anos, em "Descalços no parque", de Gene Saks, um filme produzido em 1967 sobre a peça homónima de Neil Simon, e depois em "The electric cowboy" (1979), de Sidney Pollack.

A 74.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza abre com o filme "Downsizing", do realizador Alexander Payne, que conta com a participação dos atores Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau e Kristen Wiig.

O júri desta edição será liderado pela atriz norte-americana Annette Benning, naquilo a que o diretor do festival chama uma escolha de "romper com a longa lista de presidentes [do júri] masculinos".

O quarto ano do "Venice Gap-Financing Market", iniciativa associada ao festival, dedicada a trabalhos em curso, à procura de financiamento, conta com 47 projetos. Há filmes, documentários, séries de televisão e projetos de realidade virtual, numa lista que inclui participantes de países europeus, asiáticos e americanos.

O programa completo da 74.ª edição do festival vai ser anunciado em conferência de imprensa no dia 27 de julho, em Roma.