Rock volta a ser festival com o Douro vinhateiro como pano de fundo

Pop rock, indie, funk, soul e hip-hop são os géneros musicais representados no DOURO ROCK num festival 100 por cento português onde as novas gerações da música se cruzam com nomes mais consagrados.



Tendo uma das paisagens mais bonitas do mundo como cenário, o DOURO ROCK instala-se junto às piscinas da Régua proporcionando uma experiência plena.



Mais do que um festival de música, o DOURO ROCK promove o que de melhor esta região demarcada tem para oferecer. Património da Humanidade pela Unesco, o Douro apresenta-se como uma alternativa no concorrido calendários de festivais em Portugal e convida o público a conhecer a região ao som da melhor música nacional.



Recorde-se que a primeira edição do DOURO ROCK, em 2016, contou com Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, Richie Campbell, Mundo Segundo, Sam Alone, Serushio, Capitão Mocho, Ledderplain e Sons do Douro.