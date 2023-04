Romance inédito de García Márquez vai ser publicado em 2024

O livro vai ser publicado pela Random House em todos os países de língua espanhola, exceto México, e colocado à venda em 2024 simultaneamente em físico, livro eletrónico e audiolivro, "e nas principais línguas do mundo", segundo comunicado.

"Será, sem dúvida, o evento editorial mais importante do próximo ano", lê-se no site do grupo editorial internacional Penguin Random House, que destaca palavras dos filhos de Gabriel García Márquez, Rodrigo e Gonzalo García Barcha.

"Até agosto foi fruto de um último esforço para continuar a criar contra todas as adversidades. Relendo-o quase dez anos depois de sua morte, descobrimos que o texto tinha muitos e prazerosos méritos e nada que nos impeça de apreciar o que há de mais marcante na obra de Gabo: a sua capacidade de invenção, a poesia da linguagem, a narrativa cativante, a sua compreensão do ser humano e a sua afeição pelas suas experiências e desventuras, sobretudo no amor, possivelmente o tema principal de toda a sua obra", refere.

A diretora editorial da Penguin Random House, Pilar Reyes, pro sua vez, disse que publicar uma obra inédita do autor colombiano "é um imenso motivo de orgulho, assim como uma notícia que os leitores de todo o mundo vão comemorar", lembrando que fazê-lo no próximo ano é também uma honra por se comemorar o 10.º aniversário da sua morte.