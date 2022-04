Romaria Cultural de Gouveia inclui concerto da banda Alpha em 30 de julho

"A mítica banda de Bristol, herdeira do `trip hop` de Massive Attack ou Portishead, tem um novo trabalho - Failure, o seu 15.º álbum - e irá estreá-lo ao vivo em Portugal, integrado na Romaria Cultural 2022, em Gouveia, no dia 30 de julho", anunciou hoje a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, a programação da 8.ª edição do festival Romaria Cultural ainda está em fase de definição, mas avança "com o nome Alpha como o primeiro espetáculo confirmado que acontecerá na cidade de Gouveia, no dia 30 de julho, e que promete conduzir o público numa viagem única, aproveitando o ambiente mágico e intimista proporcionado pelo Anfiteatro da Cerca, espaço de forte simbolismo na memória coletiva local".

A organização adiantou que os últimos anos da banda "foram pautados por influências evidentes no trabalho de outros artistas e participações em várias bandas sonoras, como é o caso da série `Big Little Lies`".

"A constante experimentação e procura por um álbum perfeito foi acompanhada por colaborações com diversos intérpretes (dos quais se destaca Horace Andy) e, infelizmente para os Alpha, mas felizmente para o público, essa procura já dura há 14 álbuns e continuará em Failure, que está longe de o ser".

O 15.º álbum da banda "está a ser preparado com a cantora Hannah Collins e será trazido diretamente de Bristol para Gouveia, para uma estreia ao vivo, integrada na programação da Romaria Cultural 2022", garante.

Na edição deste ano, o festival de Gouveia "continuará a privilegiar atividades ao ar livre e locais que conjuguem a proximidade pedonal ao centro da cidade com uma inserção em ambientes de natureza muito próprios".

"Ambiciona-se que esta edição configure uma diversidade e um formato que o festival tem vindo a consolidar, retomando o caminho de afirmação enquanto evento de referência regional e nacional", lê-se na nota.

A associação GO Romaria, que promove o festival, assegura que, nos dias 29, 30 e 31 de julho, a cidade de Gouveia "palpitará de uma energia criativa, traduzida em espetáculos de rua, exposições, conversas e oficinas que terão lugar em palcos informais nas ruas, praças, jardins e outros recantos da cidade, que irão `abrir-se` culturalmente para acolher dezenas de iniciativas".

"Continuarão, assim, a promover-se diálogos entre as diferentes artes, a reforçar a rede colaborativa com outros agentes culturais e a promover uma oferta totalmente gratuita, democratizando-a por meio da escolha dos espetáculos e espaços onde eles acontecem e, em suma, encorajando a que neste verão todos se aproximem de novo das artes e subam a esta encosta única da Serra da Estrela".

A GO Romaria é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo a promoção de projetos artísticos e culturais integrados na realidade social e cultural da região da Serra da Estrela, bem como a promoção do concelho de Gouveia, através de estratégias de valorização do património natural, cultural e gastronómico, traduzidas pela inclusão da população em processos de recuperação e divulgação da memória e tradições locais.