Rota Botânica chega a Castanheira de Pera e Pombal com oferta de experiências sensoriais

"Nesta nova rota, os visitantes são convidados a sentir os `Territórios 5 Sentidos` através de experiências sensoriais que os levam à descoberta de 30 diferentes espécies botânicas, repartidas pelos três municípios", anunciou hoje o projeto "Territórios 5 Sentidos", criado "numa lógica de convite a estar, ser e sentir estes territórios".

Em Castanheira de Pera, a rota começa às 11:30, com ponto de partida na Praça Visconde de Castanheira de Pera, em frente aos Paços do Concelho, num percurso ao redor da vila com uma extensão de quase dois quilómetros.

Já à tarde, a partir das 15:30, a Rota Botânica apresenta-se em Pombal, para dar a conhecer o seu património natural e "os diferentes usos e tradições das espécies identificadas", que se estendem ao longo do percurso da mata do Castelo de Pombal, adiantou a organização numa nota de imprensa.

Ainda de acordo com a nota de imprensa, Fernanda Botelho, especialista em botânica e responsável pelo levantamento científico das espécies que integram a rota, vai estar presente em Castanheira de Pera e Pombal.

"Amanhã [terça-feira] será a visita-guiada com Fernanda Botelho, que identificou as espécies que integram a rota, sendo que estas visitas se podem repetir a pedido de grupos, por exemplo de escolas", explicou à agência Lusa fonte do projeto.

A mesma fonte esclareceu que a Rota Botânica "vai estar disponível, pelo menos, até final deste ano nos três concelhos, sendo que a Sertã foi o primeiro a lançar a rota, em junho".

"A rota é ao ar livre, as espécies estão identificadas e há painéis com informações explicativas. No futuro, o objetivo passa pela criação de uma plataforma digital com os dados relativos às espécies que integram esta rota e todo o projeto `Territórios 5 Sentidos`", acrescentou.