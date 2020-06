Rota do Românico investiu 30 milhões em 20 anos na recuperação de monumentos

"Nestes 20 anos de trabalho conseguimos fazer frente às situações mais críticas nos monumentos. Neste momento, já não temos situações de património em risco. É preciso sempre manter e vamos tentando conseguir investimentos para o fazer", afirmou Rosário Machado, em declarações aos jornalistas.

Falando após a apresentação à imprensa dos melhoramentos realizados na Igreja de S. Nicolau, um monumento classificado, de estilo românico, em Marco de Canaveses, a dirigente assinalou que do património incluído na rota (58 elementos patrimoniais em 12 concelhos) falta apenas intervir na Igreja de Santo Isidoro, no mesmo concelho.

A Rota do Românico, prosseguiu, tem em curso outros investimentos ao nível da promoção turística, com o lançamento de vídeos promocionais do território, além de ações de formação.

"Estamos a tentar adaptar o nosso investimento à promoção e captação de novos turistas e no apoio dos agentes económicos, criando sinergias, para nos ajudarmos uns aos outros", reforçou.

A sessão de hoje apresentou os trabalhos de conservação e restauro das pinturas murais de São Nicolau e do retábulo de São Lázaro realizados, nos últimos meses, na igreja românica de São Nicolau e na vizinha capela de São Lázaro.

Na igreja de São Nicolau, os melhoramentos incidiram nas pinturas murais a fresco da nave, dos séculos XV, XVI e XVII e XVIII, descobertas acidentalmente em 1973.

Na capela de São Lázaro, a intervenção contemplou o tratamento do pequeno retábulo em talha dourada, incluindo a pintura sobre tela de Jesus Cristo e a escultura de São Lázaro em madeira policromada.

As intervenções tiveram o acompanhamento técnico da Direção Regional de Cultura do Norte e implicaram um investimento de cerca de 33 mil euros, cofinanciado em 90% pelo Turismo de Portugal e em 10% pela Câmara de Marco de Canaveses.

O diretor-regional de Cultura do Norte, António Conte, assistiu à apresentação, evidenciando, no final, o "enorme processo de colaboração" com a Rota do Românico.

"A intervenção na Ponte do Arco [Marco de Canaveses] é um bom exemplo da cooperação entre as várias instituições, que necessitou de sinergias para acabar com a circulação rodoviária", referiu, recordando que a tutela transferiu para aquele projeto turístico-cultural vários monumentos, continuando, porém, a acompanhar e a dar apoio técnico.

A presidente da câmara, Cristina Vieira, destacou a parceria entre o município, a Rota do Românico e a Direção-Geral de Cultura do Norte, para a concretização das obras nos monumentos.

A autarca anotou a necessidade de, em termos do edificado no concelho incluído na rota (10 monumentos) serem feitos melhoramentos na igreja do Mosteiro de Vila Boa do Bispo e na igreja em Sande.

Além disso, indicou, a autarquia procurar agora financiamento para a nova travessia rodoviária que irá substituir a circulação na ponte românica do Arco, recentemente intervencionada pela rota.