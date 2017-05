Partilhar o artigo Ruben Östlund, Sofia Coppola, Diane Kruger e Joaquin Phoenix em destaque no festival de Cannes Imprimir o artigo Ruben Östlund, Sofia Coppola, Diane Kruger e Joaquin Phoenix em destaque no festival de Cannes Enviar por email o artigo Ruben Östlund, Sofia Coppola, Diane Kruger e Joaquin Phoenix em destaque no festival de Cannes Aumentar a fonte do artigo Ruben Östlund, Sofia Coppola, Diane Kruger e Joaquin Phoenix em destaque no festival de Cannes Diminuir a fonte do artigo Ruben Östlund, Sofia Coppola, Diane Kruger e Joaquin Phoenix em destaque no festival de Cannes Ouvir o artigo Ruben Östlund, Sofia Coppola, Diane Kruger e Joaquin Phoenix em destaque no festival de Cannes