Rui Lage vence Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís com o romance "O Invisível"

Lusa05 Dez, 2017, 09:42 | Cultura

Segundo o júri, "O Invisível" é "um romance com notável fulgor imaginativo" no qual "a figura histórica de Fernando Pessoa é tornada personagem de romance e colocada no centro de uma trama de ficção muito original, que cruza criativamente referentes conhecidos da época e Cultura Pessoanas, particularmente a sua vertente ocultista e/ou esotérica", lê-se no comunicado da Estoril-Sol, que promove o galardão, em parceria com a Editorial Gradiva, que publicará este título, no próximo ano.

"Neste romance convergem vários géneros: desde logo o fantástico e o romance histórico, quer Portugal quer África do Sul são reconstituídos, na sua inserção `epocal`, com o máximo rigor que me foi possível; mas também o rocambolesco e o satírico, além de elementos do romance policial - a personagem de Pessoa deve aqui alguma coisa à tradição norte-americana dos `occult detectives`, com ascendentes em [Edgar Allen] Poe e Conan Doyle", disse à agência Lusa o autor.

"Interessava-me colocar Pessoa em situações incómodas, desconcertantes, fora do seu ambiente lisboeta (já tão explorado noutras ficções), para agudizar contrastes e convocar um mundo arcaico, telúrico, atormentado por influências e presenças invisíveis. Eis porque, com certa dose de perversidade, transportei Pessoa para uma aldeia fictícia, na serra do Alvão, pondo-o a interagir com uma comunidade ensimesmada, radicalmente extemporânea", rematou.

"O Invisível" é o primeiro romance de Rui Lage e arrebatou o Prémio Agustina Bessa-Luís Revelação, no valor pecuniário de 10.000 euros, que será entregue no próximo ano, em data a anunciar pela organização.

Rui Carlos Morais Lage é licenciado em Estudos Portugueses e Ingleses pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se doutorou em Literaturas e Culturas Românicas, na especialidade de Literatura Portuguesa.

O distinguido é autor de poesia, com sete livros publicados entre 2002 e 2016, entre os quais "Estrada Nacional", que foi lhe valeu o Prémio Literário da Fundação Inês de Castro, no ano passado, tendo também publicado na área de ensaio, nomeadamente um título sobre Manuel António Pina. Na ficção infanto-juvenil, é autor da antologia "Poemas Portugueses: Antologia da Poesia Portuguesa do Séc. XIII ao Séc. XXI".

O escritor é deputado à Assembleia Municipal do Porto e membro do Conselho Municipal de Cultura portuense, professor de História Cultural do Teatro na Universidade Lusófona e assistente parlamentar no Parlamento Europeu, onde trabalha nas áreas dos Assuntos Externos e dos Direitos Humanos.

O júri do Prémio foi presidido por Guilherme d`Oliveira Martins, em representação do Centro Nacional de Cultura, e incluiu ainda José Manuel Mendes, pela Associação Portuguesa de Escritores, Maria Carlos Loureiro, pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas, Manuel Frias Martins, pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários, a catedrática de Literatura Maria Alzira Seixo e o escritor Liberto Cruz, convidados a título individual, e Nuno Lima de Carvalho e Dinis de Abreu, em representação da Estoril-Sol.

A partir desta edição, o Prémio Revelação deixou de fixar um limite de idade para os concorrentes. Manteve, contudo, a exigência de serem autores portugueses, "sem qualquer obra publicada no género".

