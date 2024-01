Rui Mingas. Ministério da Cultura destaca caráter multifacetado do compositor

Numa nota de condolências, o ministro da Cultura e Turismo angolano, Filipe Zau, sublinha que foi com profunda dor e consternação que tomou conhecimento da morte de Rui Mingas, após prolongada doença.

Zau destaca que, proveniente de uma família de músicos, Rui Mingas, nascido a 12 de maio de 1939, em Luanda, foi influenciado pelo seu tio Liceu Vieira Dias e, por sua vez, inspirou o seu já falecido irmão André Mingas e suas filhas Katila Mingas e Ângela Mingas.

"Além de ter composto com o escritor Manuel Rui o Hino Nacional de Angola, esta parceria também se notabilizou através da conhecida canção `Meninos do Huambo`, divulgada, em Portugal, através do músico Paulo de Carvalho", destaca a nota.

Rui Mingas, de 84 anos, foi embaixador de Angola em Portugal na década de 1990, tendo sido condecorado, em 26 de julho de 1995, com a Ordem do Infante D. Henrique, que distingue quem tenha prestado serviços relevantes a Portugal, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores.

Coautor com Manuel Rui Monteiro de "Angola Avante", o hino de Angola, Rui Mingas foi também praticante de atletismo nas décadas de 1950 e 1960, tendo competido no salto em altura e nos 110 metros barreiras, conquistando um recorde nacional de Portugal, em 1960.