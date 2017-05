Rui Moreira admite necessidade de "repensar" modelo de gestão do Coliseu do Porto

Lusa 02 Mai, 2017, 16:28 | Cultura

"A solução pode passar por um novo modelo administrativo. Podemos ter de repensar o modelo institucional do Coliseu, porque tal como está, como associação, e com a atual lei, a Câmara e a Área Metropolitana do Porto [dois dos acionistas maioritários, a par do Estado] estão impedidas de o financiar", disse Rui Moreira, na reunião camarária pública do executivo.

O autarca independente referia-se à necessidade de suportar as obras de quatro a dez milhões de euros de que o espaço precisa, nomeadamente ao nível das coberturas, das fachadas e climatização, segundo anunciou na sexta-feira o presidente do Coliseu, Eduardo Paz Barroso, em reunião do Conselho Metropolitano do Porto.

Rui Moreira assegurou que "não há risco iminente de ruína" no Coliseu, mas diz existir "um problema de vetustez do edifício" que tem de ser resolvido.

"Acompanho a preocupação de Paz Barroso: vamos ter de encontrar uma solução para o edifício", observou.

O presidente da Câmara falava em resposta a questões colocadas pelo vereador do PSD Ricardo Almeida, antes de o executivo aprovar, com a abstenção do vereador da CDU, a ratificação da designação de Nuno Lemos (presidente da empresa municipal Porto Lazer) e Luís Artur (deputado do PSD na Assembleia Municipal) como representantes da autarquia no Coliseu até abril de 2020.

Moreira destacou que, apesar de a autarquia e a AMP não poderem "subsidiar o Coliseu", aquele equipamento "reduziu a zero o endividamento bancário" e terminou 2016 com resultados positivos.

O presidente do Coliseu do Porto revelou na sexta-feira que o equipamento precisa de obras de "quatro a cinco milhões de euros" nas coberturas e nas fachadas, podendo o valor duplicar com a instalação de climatização.

O responsável, que na quinta-feira foi reconduzido para um segundo mandato de três anos, notou que "o Estado, seguramente com a participação do município do Porto, têm de desempenhar um papel importante na reabilitação do edifício".

"A Associação Amigos do Coliseu [que gere o espaço e tem o Ministério da Cultura, a Câmara do Porto e a Área Metropolitana do Porto como os três maiores acionistas] não dispõe de meios financeiros para fazer a obra", alertou Paz Barroso.

A 20 de dezembro de 2016, o presidente da Câmara do Porto, defendeu, numa reunião pública do executivo, ser "fundamental" fazer uma alteração legislativa para a AMP conseguir apoiar financeiramente o Coliseu do Porto.

"A AMP está, por lei, inibida de contribuir para a sustentabilidade financeira do Coliseu. Não pode, sequer, pagar quota. O Estado concede um apoio ao Coliseu, mas é um apoio programático. Parece-nos fundamental haver uma alteração da lei", observou o autarca, na ocasião.

Em outubro, Moreira sugeriu entregar o Coliseu do Porto ao Estado, tendo em conta que, por força da lei, autarquia e Área Metropolitana do Porto (AMP) estão impedidas de o financiar.