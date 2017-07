"Rumor e alternativas" no Festival de Almada para contrariar a fatalidade do capital

Lusa 08 Jul, 2017, 07:48 | Cultura

No palco grande da Escola D. António da Costa, o grupo belga apresentará um espetáculo no qual recriam a última transmissão de um original programa de rádio, com cinco jornalistas "da velha guarda" (dos que fumam em estúdio e recebem telex), a animarem uma transmissão dedicada a debater a "Tina".

"Tina" é o acrónimo da expressão inglesa "There is no alternative", atribuída a Margaret Tatcher quando esta foi primeira-ministra do Reino Unido (1979/1990), e com a qual a líder do Partido Conservador argumentava não haver alternativa ao capitalismo, às leis do mercado e ao neoliberalismo, justificando também assim a sua política.

"Herdeiros" dos ideais do Maio de 1968, estes cinco camaradas têm outro ponto em comum: aparentemente, foram traídos por um colega que subiu na vida e acabou por "chegar à administração [da empresa] e fazer o jogo sujo do capitalismo", refere ainda o programa do certame.

E é esta situação que faz com que "Tina" entre em cena e o debate se alargue ao público.

O Raoul Collectif é composto por Romain David, Jêrome De Falloise, David Murgia, Benoît Piret e Jean-Baptiste Szézot, cinco jovens que se conheceram quando estudavam no Conservatório de Liège". "Num mundo que se auto-destrói, resta-nos a criação e a poesia para não nos destruirmos com ele", é o lema do grupo.

A peça é representada em francês, com legendas em português.

A programação do primeiro fim de semana do Festival de Almada fica ainda marcada pela dança, com a apresentação de "A perna esquerda de Tchaikovski", na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, hoje, às 21:30, repetindo no domingo, às 18:30.

Com texto e direção de Tiago Rodrigues, música de Mário Laginha e interpretação de Barbora Hruskova, bailarina da Companhia Nacional de Bailado (CNB), o espetáculo, estreado em fevereiro de 2015, parte da memória do corpo desta bailarina e das marcas que a dança escreveu nele.

Na Incrível Almadense, a proposta de teatro é a peça "Svaboda" (palavra russa que significa liberdade), uma criação coletiva proveniente da Argentina, com dramaturgia e encenação de Bernardo Cappa.

Um casal pobre de imigrantes russos, que vive num rancho decrépito das pampas argentinas, e os prejuízos causados pelo choque, com uma camioneta, de uma vaca que possuíam, são o tema central desta peça, que terá cinco récitas: no domingo, às 16:00, e na segunda e terça-feiras, às 15:00 e 19:00, e às 15:00 e 18:00, respetivamente.

A decorrer até ao próximo dia 18, a edição deste ano do Festival contempla 44 produções de teatro, dança e música, das quais 27 são espetáculos de sala. Destes, 13 são produções portuguesas, entre as quais estão cinco estreias.

Organizado pela Companhia de Teatro de Almada (CTA) e dirigido pelo diretor da companhia, Rodrigo Francisco, o festival está orçado em 820.000 euros, dos quais 257.000 são investidos pela câmara local, 363.000 resultam de parcerias e de receitas próprias do certame, e 200.000 provêm dos subsídios atribuídos pela Direção-Geral das Artes (metade do financiamento da DGArtes à companhia).

Casa da Cerca/Centro de Arte Contemporânea, Teatro Municipal Joaquim Benite, Teatro-Estúdio António Assunção, Incrível Almadense e Fórum Romeu Correia, em Almada, Teatro Taborda, Teatro Nacional D. Maria II e Centro Cultural de Belém, em Lisboa, são os locais onde decorrem as representações, que também integram espetáculos e animação de rua, concertos, exposições e debates.