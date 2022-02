Rússia fora da edição deste ano do festival da Eurovisão

"O Conselho Executivo da EBU tomou a decisão seguindo uma recomendação, de hoje, da organização do festival, baseada nas regras do evento e nos valores da EBU. A recomendação da organização conta também com o apoio do departamento de televisão da EBU", lê-se num comunicado divulgado hoje à tarde no `site` oficial da EBU.

Na quarta-feira, a emissora pública da Ucrânia, numa carta aberta, apelou à EBU para a exclusão da estação pública da Rússia da União Europeia de Radiodifusão, apelidando-a de "porta-voz do Kremlin e uma peça chave da propaganda politica financiada pelo Orçamento do Estado russo".

Na mesma carta, a UA:PBC pedia que a Rússia fosse excluída do 66.º Festival Eurovisão da Canção.

Entretanto, hoje, a emissora AVROTROS, dos Países Baixos, coorganizadora do Festival Eurovisão da Canção no ano passado, fez um apelo semelhante ao da UA:PBC.