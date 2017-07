Partilhar o artigo Ruy de Carvalho pela primeira vez no TEC com um clássico de Dostoiévski Imprimir o artigo Ruy de Carvalho pela primeira vez no TEC com um clássico de Dostoiévski Enviar por email o artigo Ruy de Carvalho pela primeira vez no TEC com um clássico de Dostoiévski Aumentar a fonte do artigo Ruy de Carvalho pela primeira vez no TEC com um clássico de Dostoiévski Diminuir a fonte do artigo Ruy de Carvalho pela primeira vez no TEC com um clássico de Dostoiévski Ouvir o artigo Ruy de Carvalho pela primeira vez no TEC com um clássico de Dostoiévski

Tópicos:

Condessa Ivan Amorim Liosha Aliosha Renato Pino, Câa, Dostoiévski, Experimental Cascais TEC, Jacques Copeau, Mirita Casimiro Monte Estoril Cascais, Ruy Carvalho, TEC Eunice Muñoz Carmen Dolores, Teresa Côrte, Varvara,