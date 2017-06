Saga Cega ao vivo "A Mil"

Tendo a seu cargo a composição de todos os temas bem como a guitarra, Nuno Costa deu corpo ao disco "À Deriva" através de um reconhecido elenco da cena artística nacional: Rita Maria é a voz central de todos os temas e autora de duas das letras, a atriz Lavínia Moreira como letrista, Óscar Graça no piano e teclados, Bernardo Moreira no contrabaixo, João Hasselberg no baixo eléctrico e André Sousa Machado, na bateria e percussão, bem como Susana Nunes nas segundas vozes. Como convidados especiais em dois temas, "À Deriva" conta ainda com a voz da cantora Cristina Branco e de Pedro Tatanka (The Black Mamba).



Numa carreira profissional maioritariamente pautada pelo jazz e pela música improvisada, ainda que influenciado e convergindo distintas correntes musicais, este trabalho é o afirmar de uma nova direção e simultaneamente o retorno ao ponto de partida. "À Deriva" é o primeiro disco de uma nova formação e paralelamente o quarto disco de originais do músico enquanto líder, num percurso iniciado em 2009 com "Reticências entre Parênteses", seguido por "All Must Go" de 2012 e "Detox" de 2015.



"A Mil", o tema que é tocado ao vivo no Jornal 2 junta a guitarra de Nuno Costa ao contrabaixo de Francisco Brito e à voz de Rita Maria.