Salas de espetáculos com aumento da lotação

As novas medidas de desconfinamento incluem um aumento da lotação nas salas de espetáculo. Sobe para 75%. As artes performativas querem, no entanto, mais esclarecimentos quanto à forma de agir no preenchimento dos lugares disponíveis. A orientação da DGS não foi ainda atualizada e os espaços culturais pedem celeridade no processo.