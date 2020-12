Salomé Lamas, Casper Clausen e Kali Malone no novo ano do gnration em Braga

Por aquele centro cultural de Braga, passarão ainda nomes como Ricardo Toscano, Chão Maior e Surdina, entre outros.

Entretanto, o gnration tem também já confirmada a presença, em 06 de março, da compositora norte-americana Kali Malone, depois de duas datas adiadas.

No programa expositivo, Salomé Lamas será a nova convidada do Scale Travels, programa que alia arte e nanotecnologia, e que é desenvolvido em parceria com o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL).

De 30 de janeiro a 15 de maio, aquela cineasta e artista portuguesa apresentará "Gaia", um trabalho resultante de residência artística e onde dará a conhecer uma obra do seu último projeto multidisciplinar, "Extraction: The Raft of the Medusa" (2019/2020), em simultâneo com duas novas produções de "Gaia", projeto multidisciplinar que Salomé Lamas inicia este ano.

Casper Clausen, a voz dos dinamarqueses Efterklang, estará em residência artística no gnration, onde desenvolverá o espetáculo centrado no álbum que apresentará ao vivo a 16 de janeiro.

O ano no gnration, porém, arrancará antes. Em 09 de janeiro, com um dos temas fortes de 2020: racismo e discriminação racial.

Depois de Selma Uamusse, Cristina Roldão e Lúcia Gomes, o artista angolano Januário Jano é o próximo convidado do ciclo de conversas e cinema "De que falamos quando falamos de racismo", uma conversa que decorrerá `online`, a partir do canal YouTube do gnration.

Um dia antes, o ciclo exibirá o filme "Tabu", do cineasta português Miguel Gomes.

Na música, o saxofonista português Ricardo Toscano apresentar-se-á, em 30 de janeiro, em quarteto, formado por João Pedro Coelho (piano), Romeu Tristão (contrabaixo) e João Pereira (bateria), para interpretar "A Love Supreme", de John Coltrane, um dos mais icónicos álbuns do universo da música jazz.

Chão Maior, formação composta por Yaw Tembe (composic¸ão, trompete), Norberto Lobo (guitarra), Ricardo Martins (bateria), Leonor Arnaut (voz), João Almeida (trompete) e Yuri Antunes (trombone), vão a Braga integrar uma residência artística que culminará numa apresentação ao vivo em 13 de fevereiro.

O ciclo "Trabalho da Casa", que promove a criação artística local, receberá em fevereiro "Homem em Catarse", projeto a solo de Afonso Dorido, membro do coletivo post-rock Indignu.

Afonso Dorido fará uma residência artística que vai dar origem a um novo trabalho e espetáculo.

A fechar o programa de música, em 26 de fevereiro, Tó Trips e Rodrigo Areias levam ao palco "Surdina", cineconcerto com música original dos Dead Combo e filme por aquele cineasta português.

No programa expositivo, a galeria gnration recebe, de 16 janeiro a 03 de abril, a instalação "The stage is (a)live", da portuguesa Joana Chicau e do norte-americano Renick Bell.

Trata-se de uma instalação baseada na `web` e que trabalha as interações entre dançarinos algorítmicos que colocam em movimento uma infinidade de peças de áudio e de elementos visuais.

Na dança, o coreógrafo e bailarino português Francisco Camacho desenvolverá, em contexto de residência artística, "Viagem Sentimental", um projeto que se centra na pesquisa de uma determinada zona geográfica para a construção de um espetáculo, cujo resultado final será apresentado em 27 de fevereiro.